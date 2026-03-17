M jak miłość, odcinek 1919: Nowy szef w klinice Olka zaprowadzi swoje porządki. Aneta i jej mąż nie będą mieli nic do gadania - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nowy bohater w "M jak miłość" - Aleksander Sowiński - którego od 1919 odcinka będzie grał Mikołaj Krawczyk, da się poznać jako twardy przeciwnik. A pierwsza przekona się o tym Aneta Chodakowska, która od razu zacznie decyzje szefa krytykować. W dodatku przy koleżance, pielęgniarce Teresce (Karolina Lutczyn). Żona Olka słynie z tego, że mówi co myśli, nie zważając na konsekwencje, a te tym razem mogą być dla niej wyjątkowo przykre.

Po tych słowach Aneta w 1919 odcinku "M jak miłość" podpadnie Aleksandrowi Sowińskiemu

- Nie zamierzam stosować się do zasad, które nie mają sensu! Zwłaszcza, jeśli wprowadza je ktoś, kto nie ma nawet bladego pojęcia o leczeniu ludzi… Tylko kasa i kasa! - tymi słowami Aneta oceni nowego szefa.

Pechowo dla niej w 1919 odcinku "M jak miłość" Aleksander Sowiński podsłucha rozmowę Chodakowskiej z pielęgniarką i uzna, że trzeba zdławić bunt lekarki w zarodku. Od razu przywoła Anetę do porządku. Poinformuje Chodakowską, że odtąd to on będzie zaprowadzał porządek w klinice, a ona nie ma nic o gadania. I nawet Olek, który jest ordynatorem, nie będzie miał większego wpływu na decyzje Aleksandra.

- Ustalmy jedno: pozycja pani męża nie uprawnia pani do podburzania personelu i kwestionowania moich decyzji! Mam nadzieję, że się rozumiemy?

Aleksander Sowiński jako szef Anety i Olka w 1919 odcinku "M jak miłość" zaprowadzi porządki w klinice?

Dla Anety w 1919 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Aleksander Sowiński oznacza dla niej, Olka i całej kliniki tylko jedno - kłopoty. Znając charakter Chodakowskiej, nie podporządkuje się woli nowego szefa. Zanosi się więc na konflikt Anety i Aleksandra na oddziale. A jak na Sowińskiego zareaguje Olek?

Akurat tego dnia Chodakowski wyjedzie służbowo do Szkocji, więc nie będzie miał okazji poznać dyrektora administracyjnego i zobaczyć go w akcji przeciwko Anecie!

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum