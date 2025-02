M jak miłość, odcinek 1854: Artur zniesmaczony zachowaniem Judyty. Zorientuje się, że jest w nim zakochana!

„M jak miłość" odcinek 1854 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Od treningów, przez karpia do… zdrady? Judyta i Artur nie zaprzestali wspólnych ćwiczeń sztuk walki. Ale to za mało - Kosowska zacznie coraz bardziej zbliżać się do Rogowskiego w serialu „M jak miłość”.

Artur wzbudzi zazdrość Marysi w 1851. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1851. odcinku serialu „M jak miłość” Marysia zacznie podejrzewać, że Judyta podkochuje się w Arturze. Wywnioskuje to z czystej obserwacji ich dwojga w przychodni. Rogowski machnie ręką na te podejrzenia, ale też wprawią go w męską dumę – zadowolenie, że się podoba kobietom. Może Marysia nie powinna była mu tego mówić…?

W 1854. odcinku serialu „M jak miłość” Artur zacznie podejrzewać, że Judyta się w nim zakochała

W 1854. odcinku serialu „M jak miłość” Artur zrewiduje swoje poglądy na Judytę. Już nie będzie się pysznił swoim powodzeniem, zwłaszcza u niej. Zauważy, że Kosowska roi sobie, że może… mogą mieć romans? Jej nachalność wywoła u niego skutek odwrotny do zainteresowania. Bo lepiej jest gonić króliczka… Pewnego dnia oboje będą rozmawiać o jedzeniu i okaże się, że dzielą pasję do gotowania, a przynajmniej terapeutka się do tego przyzna słysząc, jak Rogowski chwali się autorskim przepisem na karpia w migdałach z kalafiorowym purée. I wprosi się do niego do domu na kolację. Artur szybko tego pożałuje, kiedy Judyta zawłaszczy jego kuchnię. Nie będzie to grzeczne i sprawi przykrość Marysi, ale pozwoli jej na spokojne analizowanie zachowania Kosowskiej z dystansu. Zauważy, że terapeutka przymila się do jej męża, komplementuje wszystkie jego poczynania i patrzy na niego z zachwytem. To może być wkurzające! Wzniesie jeszcze za niego toast. Artur powie Marysi na osobności, że teraz jest skłonny przyznać jej rację:

- Wiesz, kiedy ostatni raz o tym rozmawialiśmy, byłem pewien, że przesadzasz, ale teraz sam widzę, że coś jest na rzeczy. Może ona faktycznie odrobinę się we mnie podkochuje.

