M jak miłość. Groza w Grabinie! Miejscowy bogacz Walat zechce ustalać swoje prawo - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 09.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W nowym sezonie „M jak miłość” policja w Grabinie będzie mieć pełne ręce roboty. Miejmy nadzieję, że wdrożony przez Adama w odcinkach przed wakacjami plan sprawnościowy poprawił kondycję Rafała, a zwłaszcza Natalii.

Fala przestępstw w serialu „M jak miłość”

W nowym sezonie „M jak miłość” okaże się, że dla spokojnej dotąd Grabiny nadejdą ciężkie czasy. Syn zamożnego mieszkańca, Dominik Walat (Bartosz Surówka) – zapewne tak wychowany przez ojca – uzna, że bogatemu wszystko ujdzie na sucho i zacznie szaleć, formując bandę zapatrzonych w niego młodzików. Ich quady staną się postrachem i pieszych i zmotoryzowanych. Kiedy samochód Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek) wypadnie z drogi do Grabiny, stanie się tak prawdopodobnie przez Dominika. W kolejnym sezonie do „M jak miłość” wróci nienawidząca Jagody (Katarzyna Kołeczek) Ola (Justyna Karłowska). Nadal będzie obsesyjnie myśleć o Tadeuszu (Bartłomiej Nowosielski) i pragnąć, wspólnego z nim, życia. Prawdopodobnie zaplanuje porwanie Dorotki (Klara Madeńska). Do tego mizogin Hoffman (Mateusz Rusin) ze swoją niebezpieczną obsesją na punkcie Kingi (Katarzyna Cichopek)...

Adam utrze nosa Walatowi seniorowi w 1873. odcinku „M jak miłość”

W 1873. odcinku „M jak miłość” przyjdzie kryska na Matyska i bezczelny młody psychopata, Dominik, wyląduje w areszcie. Przez to, że – bez żadnego innego powodu poza czystym okrucieństwem – spróbuje potrącić quadem Basię (Karina Woźniak) i Kacpra (Bartosz Ziewiec), kiedy będą pracować w sadzie. Wtargnie tam i okropnie ich wystraszy. Rogowska zadzwoni na policję, a młody Walat będzie się z tego tylko śmiać. Niezbyt długo, bo zostanie zatrzymany przez funkcjonariuszy. Zaraz potem jego wściekły ojciec zawita w lipnickim komisariacie i zacznie arogancko pokrzykiwać żądając rozmowy z komendantem. Zapyta Adama:

- O co tu chodzi?! Mój chłopak jeździ sobie po prostu na quadzie, ma wszelkie uprawnienia, jest rozsądny, ostrożny... A tu, proszę, wystarczy donos jakiegoś gówniarza i od razu radiowozy, przesłuchania... i to już któryś raz! To już nosi znamiona nękania... I ja tego tak nie zostawię! Moi prawnicy jeszcze dziś złożą wniosek!

Zadufany w sobie impertynent, przeświadczony, że dzięki pieniądzom może wszystko, spróbuje wywrzeć nacisk na policji. Będzie usiłował sam stanowić prawo. Wbrew jego oczekiwaniom Karski nie położy uszu po sobie:

- Właściciele sadu, do którego wjechał pana syn - bez ich zgody - też mają prawo zgłosić wtargnięcie na teren prywatny i niszczenie mienia. A jeśli chodzi o agresję kierowcy i umyślne stworzenie zagrożenia, to już pozostaje w naszej gestii! Bardzo dokładnie przeanalizujemy nagranie świadka.

Tego chyba Walat senior nie będzie się spodziewał. Wobec dowodu – nagrania Basi – możliwości jego prawników będą mocno ograniczone.