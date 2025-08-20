M jak miłość. Hoffman będzie śledził Kingę. Wystraszy ją, ale Zduńska nadal nie zobaczy w nim zagrożenia - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1872 - poniedziałek, 08.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1872. odcinku serialu „M jak miłość” fascynacja Lenki Sarą powstrzyma ją od podzielenia się z osobą dorosłą tym, co usłyszy od przyjaciółki na temat jej ojca. A dowie się od niej, że Hoffman to nieprzewidywalny psychopata, który znęcał się nad jej matką. I nie tylko nad nią. Lenka obieca zatrzymać te informacje w sekrecie.

Hoffman podąży za Kingą jak cień w 1872. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1872. odcinku serialu „M jak miłość” Kinga dowiedzie, że nie jest w stanie wyczuć żadnego zagrożenia ze strony antypatycznego – ale dla niej wręcz odwrotnie – sąsiada. Kiedy uda się na przechadzkę po Grabinie, nie zauważy, że Hoffmanowi nie umknie nic co ona robi i że podąża jej śladem, jak na rasowego psychopatę przystało. Gdy będzie już blisko niej, Zduńska usłyszy hałas i obejrzy się za siebie. Dariusz przeprosi ze swoim fałszywym uśmieszkiem na twarzy:

- Wybacz, chyba znów cię przestraszyłem…

- Nie, to moja wina… Zamyśliłam się! - Kinga jeszcze go przeprosi, choć właściwie nie wiadomo, za co...

- To może przeszkadzam?... Mam się zmyć?

- Nie, zostań… Pięknie tu, prawda? - Zduńska wydaje się lubić towarzystwo ojca Sary.

Hoffman dopadnie Kingę w „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” Piotrek, podobnie jak żona, również przepada za towarzystwem Hoffmana, z którym często gra w tenisa. Zaprosi go na imprezę. Kiedy wyjdzie z pokoju, Dariusz zacznie kolejną odsłonę seansu kłamstw i oczerni przed Kingą swoją córkę. Nie zawaha się powiedzieć, że jest ofiarą Sary, dla której robi wszystko, a ona go nie docenia. Podobnie jak Zduński, który z pewnością nie kocha Kingi i nie zasługuje na nią. Skutki łatwowierności tego małżeństwa będą bolesne. Wkrótce na Deszczowej pojawią się służby ratunkowe – pogotowie i policja. Karetka weźmie Kingę do szpitala, a Darek zostanie zaaresztowany. W konsekwencji tych dramatycznych wypadków Lenka weźmie na siebie winę za nie… Wiedząc o tym, jak niebezpieczny jest Hoffman, nic przecież nie powie matce. Lojalność wobec Sary będzie dla niej ważniejsza.