M jak miłość. Przebiegły Hoffman urobi łatwowierną Kingę. Będzie się nad nim rozpływać i o niego zamartwiać - ZDJĘCIA

Hoffman osiągnie swój cel w serialu „M jak miłość”

W „M jak miłość” w nowym sezonie Hoffman nie spocznie, dopóki nie dopnie swego – nie skrzywdzi Kingi, nie zawłaszczy, by nad nią zapanować. Wiedząc, jaka jest empatyczna, zacznie od miękkiej manipulacji, sterując jej uczuciami i wywołując współczucie. Zmyśli, jak trudną ma relację z Sarą (Nadia Skrzypek), oczerniając własną córkę. W subtelny sposób zacznie też podważać miłość Piotrka (Marcin Mroczek) do niej i sugerować, że jej mąż na nią nie zasługuje, bo nie docenia jej miłości i zaangażowania. W czasie rozmowy z nim Zduńska poczuje się słabo i potem zajmie się nią Magda (Anna Mucha), namawiając na zrobienie badań. A jej przyjaciółka, zamiast martwić się o siebie, będzie myśleć tylko o tym, jak jej wstyd, że poczuła się gorzej właśnie podczas rozmowy z Dariuszem:

- Ale mi głupio... Rozmawialiśmy, facet mi się zwierzał i tak żal mi się go zrobiło, bo nie ma łatwego życia... Ale nagle w ogóle przestałam go słyszeć, w głowie zaczęło mi szumieć, spociłam się i poczułam, że jeśli natychmiast stamtąd nie ucieknę, stanie się coś złego...

Magda przypomni sobie, że właśnie tak Kinga opisywała to, co ostatnio dzieje się w jej koszmarach sennych i jeszcze raz podkreśli powagę sytuacji i konieczność pójścia do lekarza. Rozmowa bohaterek dowiedzie, że Hoffmanowi uda się osiągnąć cel – nie tylko wzbudzić w Zduńskiej sympatię, ale i poczucie winy, że musiała przerwać ich rozmowę z powodu swojego zdrowia.

Karetka weźmie Kingę do szpitala w „M jak miłość”

Po wakacjach w „M jak miłość” Kindze nie uda się ujść cało z rąk Hoffmana. Darek wykona swój plan i jego ofiara w rezultacie trafi do szpitala. Ale zapłaci za to i zostanie aresztowany.

Lenka obwini siebie za dramat Kingi w „M jak miłość”

We wrześniowych odcinkach „M jak miłość” Lenka (Olga Cybińska) dowie się od Sary, jakim człowiekiem jest ojciec przyjaciółki, a jej sąsiad. Jednakże – choć to, co usłyszy, będzie naprawdę ciężkiego kalibru – obieca zachować wszystko dla siebie. Potem, kiedy Kinga trafi do szpitala, jej córka obarczy się winą za to. Gdyby przestrzegła ją, mówiąc jaki jest Hoffman, może nie doszłoby do tragedii…

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl