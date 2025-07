M jak miłość. Aleksandra znienawidziła Izę i nie znosiła Kamy, ale potem ją zaakceptowała. Jako teściowa znowu zmieni zdanie? - ZDJĘCIA

Aleksandra i Iza – od miłości do nienawiści w „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” stosunek Aleksandry do synowych - Izy i Kamy ewoluował. Zmieniał się w zależności od tego, co myślała na ich temat, kiedy ich zachowanie nie szło po jej myśli – jak w przypadku Lewińskiej – albo nie akceptowała ich przeszłości, jak to było z obecną narzeczoną Marcina. Kiedyś Chodakowska przepadała za Izą. Do czasu. Kiedy synowa zdradziła męża z dziennikarzem Radkiem (Philippe Tłokiński), zarzuciła jej, iż nie jest odpowiednią matką dla Szymka (Staś Szczypiński) – syna Marcina i Kasi (Katarzyna Mularczyk) - oraz Mai (Laura Jankowska). Domaganie się separacji i podziału opieki nad dziećmi było już powodem do wyraźnej i nieskrywanej niechęci. Dla Małgorzaty Iza stała się egoistką, która zniszczyła rodzinę.

Aleksandra i Kama – od nienawiści do miłości w „M jak miłość”

Kiedy Marcin zaczął w „M jak miłość” spotykać się z Kamą, Aleksandrze nie podobała się ta znajomość. Chodziło o przeszłość, ale taką całkiem świeżą, dziewczyny, która zarabiała jako striptizerka i tancerka erotyczna. Po dramatycznym porwaniu syna to ją obarczyła winą za jego zniknięcie. Była przekonana, że to przez jej związki z mafią Marcin zapadł się pod ziemię. Znowu – jak wcześniej w przypadku Izy – twierdziła, że Kama nie jest odpowiednim towarzystwem dla jej wnucząt. I jak to się wszystko zmieniło… Gdy syn się odnalazł, zobaczyła, że łączy ich prawdziwa miłość, a sama zaczęła darzyć ciepłymi uczuciami jej stryja, Erwina (Andrzej Dopierała).

Aleksandra znowu teściową – jaka będzie dla Kamy w „M jak miłość”?

Na początku nowego sezonu „M jak miłość” po wakacjach dojdzie do bardzo ważnego wydarzenia w życiu Marcina i Kamy – ślubu, do którego Kama parła od dawna. W końcu sama mu się oświadczyła… Teraz, kiedy relacje Chodakowskiej i Kamy są idealne, można się spodziewać jedynie relacji usłanej różami. Co musiałoby się wydarzyć, żeby to się zmieniło? Zapewne scenarzyści uszykują dla widzów niejedną niespodziankę – przekonamy się niebawem...