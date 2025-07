M jak miłość. Basia z innym chłopakiem! To już kolejna zmiana ukochanego Rogowskiej - ZDJĘCIA

Michał rozczarował Basię w ostatnich odcinkach "M jak miłość"

W poprzednim sezonie „M jak miłość” Michał fetował zwycięstwo po wygranym meczu. Na imprezę dla piłkarzy przyszły jego koleżanki i zachowały się bardzo niegrzecznie wobec Basi. A on nie zrobił z tym zupełnie nic. Nic, by jego dziewczyna poczuła się lepiej. Potem przeprosił, ale Rogowska zapamiętała, że zachował się egoistycznie.

Tak się zaczęła przyjaźń Basi i Kacpra w „M jak miłość”

W „M jak miłość” Kacper zrobił na Basi wrażenie dojrzałością i determinacją, by móc opiekować się swoimi małymi siostrami. Ponadto chłopak zrobił sztuczne oddychanie panu Janowi, który stracił przytomność przechadzając się z psem po lesie. Basia była tym zachwycona.

Metamorfoza Michała w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach

W nowym sezonie serialu „M jak miłość” Michał wizualnie bardzo się zmieni – znowu. Był już szatynem i blondynem, brunetem i jasnowłosym jednocześnie, a teraz zrobił sobie trwałą! Częsta metamorfoza - a zwłaszcza eksperymenty z fryzurą - jest wpisana w styl każdego piłkarza, a chłopak Basi przecież do nich się zalicza.

Czy dzięki tej metamorfozie Michał zatrzyma ją przy sobie? Basia zdaje się pasować bardziej do Kacpra, co potwierdzają fani serialu. Absolutna większość – a zapytaliśmy ich o to na naszym profilu na FB - widzi ją u boku dojrzalszego emocjonalnie i opiekuńczego chłopaka. A co upichcili dla niej scenarzyści serialu, przekonamy się już niebawem.