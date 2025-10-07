M jak miłość, odcinek 1886: Hania znowu to zrobi! Wmiesza się w prywatne życie Natalki i zacznie je układać po swojemu

W 1886. odcinku serialu „M jak miłość” bohaterki będące mamami będą obchodzić Dzień Matki. Najpocześniejsze miejsce zajmuje pośród nich Barbara (Teresa Lipowska). Ale i inna członkini rodu Mostowiaków dostanie swoją niespodziankę. Hania (Wiktoria Basik) przygotuje coś specjalnego dla Natalki (Dominika Suchecka). Dziewczynce bardzo zależy na tym, by Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) został jej ojczymem.

„M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Hania nie marzy już o tym, by mama ułożyła sobie życie z wujkiem Bartkiem (Arkadiusz Smoleński). Widzi, że to kompletnie niemożliwe, odkąd powróciła Dorota (Iwona Rejzner). Wkrótce zresztą oboje – małżeństwo – zaadoptują dziecko. To jest teraz ich priorytet. W „M jak miłość" Hania zaczęła spędzać więcej czasu z Adamem. A wszystko zaczęło się od rolek, na których Karski postanowił nauczyć ją jeździć.

Specjalna więź między Hanią a Adamem w „M jak miłość”

W „M jak miłość” Hania bardzo pragnie, by jej mama przestała być samotna i była szczęśliwa. Już zauważyła, że między nią a Adamem jest wyjątkowa chemia. Sama tak by tego nie nazwała, ale wrażliwa dziewczynka widzi, że coś ich do siebie przyciąga. W nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach więź między dzieckiem Natalki a Karskim umocni się. Hania będzie chciała, by został jej ojczymem.

Hania wyswata mamę z Adamem w 1886. odcinku serialu „M jak miłość”

Chociaż za oknami jesień w pełni, bohaterki „M jak miłość” będą celebrować w 1886. odcinku serialu Dzień Matki. A wśród nich ta najważniejsza, seniorka rodu Mostowiaków, bez której błogosławieństwa nic ważnego zajść nie może – Barbara. Z okazji swojego święta seniorka odbierze życzenia od wszystkich Mostowiaków, w tym Natalii. A dla niej z kolei osobną niespodziankę przygotuje jej latorośl. Hania zdecyduje, że nie ma sensu dłużej czekać i sama weźmie sprawy w swoje ręce – postanowi doprowadzić do tego, by jej mama związała się z Adamem Karskim. Na jaki pomysł wpadnie dziewczynka? Musimy zaczekać na odpowiedź aż trzy tygodnie!

M jak miłość odc. 1830. Natalka (Dominika Suchecka), Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), Hania (Wiktoria Basik)
