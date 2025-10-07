M jak miłość, odcinek 1886: Hania znowu to zrobi! Wmiesza się w prywatne życie Natalki i zacznie je układać po swojemu

„M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Hania nie marzy już o tym, by mama ułożyła sobie życie z wujkiem Bartkiem (Arkadiusz Smoleński). Widzi, że to kompletnie niemożliwe, odkąd powróciła Dorota (Iwona Rejzner). Wkrótce zresztą oboje – małżeństwo – zaadoptują dziecko. To jest teraz ich priorytet. W „M jak miłość" Hania zaczęła spędzać więcej czasu z Adamem. A wszystko zaczęło się od rolek, na których Karski postanowił nauczyć ją jeździć.

Specjalna więź między Hanią a Adamem w „M jak miłość”

W „M jak miłość” Hania bardzo pragnie, by jej mama przestała być samotna i była szczęśliwa. Już zauważyła, że między nią a Adamem jest wyjątkowa chemia. Sama tak by tego nie nazwała, ale wrażliwa dziewczynka widzi, że coś ich do siebie przyciąga. W nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach więź między dzieckiem Natalki a Karskim umocni się. Hania będzie chciała, by został jej ojczymem.

Hania wyswata mamę z Adamem w 1886. odcinku serialu „M jak miłość”

Chociaż za oknami jesień w pełni, bohaterki „M jak miłość” będą celebrować w 1886. odcinku serialu Dzień Matki. A wśród nich ta najważniejsza, seniorka rodu Mostowiaków, bez której błogosławieństwa nic ważnego zajść nie może – Barbara. Z okazji swojego święta seniorka odbierze życzenia od wszystkich Mostowiaków, w tym Natalii. A dla niej z kolei osobną niespodziankę przygotuje jej latorośl. Hania zdecyduje, że nie ma sensu dłużej czekać i sama weźmie sprawy w swoje ręce – postanowi doprowadzić do tego, by jej mama związała się z Adamem Karskim. Na jaki pomysł wpadnie dziewczynka? Musimy zaczekać na odpowiedź aż trzy tygodnie!