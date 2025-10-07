M jak miłość, odcinek 1884: Aleksandra zniknie na dobre? Zdecyduje się na wyprowadzkę i skończy z kawiarnią

„M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Fani serialu „M jak miłość” dość szybko dostrzegli potencjał tkwiący w relacji Aleksandry i Erwina (Andrzej Dopierała). Kibicowali im, chcieli, by rozwinęła się w coś więcej. Stryj Kamy (Michalina Sosna) i Ani (Alina Szczegielniak) okazał się romantykiem, który pokazał Chodakowskiej, że naprawdę mu na niej zależy.

Aleksandra i Erwin razem w „M jak miłość”

W „M jak miłość” romans Aleksandry i Erwina wyszedł na jaw właśnie z powodu tego, że stryj Kamy i Ani to stary romantyk. Przygotował dla Chodakowskiej niespodziankę – kolację w Makarence tylko dla niej, dla ukochanej. Kiedy oboje zaczęli się całować, zostali nakryci przez Iwonę (Hanna Śleszyńska) i Anetę (Ilona Janyst). I tak tajemnica ich miłości przestała nią być...

W 1884. odcinku serialu „M jak miłość” Aleksandra wybierze Erwina

Odcinek 1884 serialu „M jak miłość” jego fani zapamiętają na długo. Przede wszystkim z powodu wyjątkowego zdarzenia, jakim będzie wieczór panieński Kamy, która wreszcie dopnie swego i wkrótce wyjdzie za mąż za Marcina (Mikołaj Roznerski). A jego mama przygotuje dla przyszłej panny młodej i jej siostry Ani degustację tortów weselnych, bo ten specjalny, na wielki dzień jej syna, przygotuje Makarenka. I wtedy dziewczyny dowiedzą się o jej ostatecznej decyzji. Aleksandra obwieści im, że przeprowadza się na stałe do śląskiego mieszkania Erwina, gdzie będą odtąd żyli razem. To będzie jednoznaczne z porzuceniem Makarenki przez Chodakowską. Z kim będzie teraz Iwona prowadzić interes? Czy zrezygnuje z niego i zamknie kawiarnię?