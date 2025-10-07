M jak miłość, odcinek 1884: Ostra kłótnia Anety z Anią przed ślubem Kamy i Marcina! Uprze się przy swoim kosztem ważnej chwili w życiu siostry

„M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” postać Ani nie wydaje się za bardzo zaprzątać scenarzystom głowy – a szkoda. Nieszczęśliwie zakochała się w Marcinie (Mikołaj Roznerski), potem niechcący sprowadziła na niego nieszczęście pozwalając wykorzystać się gangsterowi Robertowi (Kamil Drężek), a później… już nic. Stanęła w cieniu swojej przebojowej siostry. Po plajcie butiku, który razem prowadziły, widzowie nie wiedzą nawet, czym się teraz zajmuje.

Ania znowu zakochana w „M jak miłość”, ale w kim?!

Szczęśliwa Ania wreszcie pozbędzie się wyrzutów sumienia z powodu Roberta, kiedy Kama doprowadzi do ślubu z Marcinem. A czy i ona stanie kiedyś w „M jak miłość” na ślubnym kobiercu? Przed wakacjami zwierzyła się siostrze, że z kimś się spotyka, ale na razie nic więcej nie powie. Czy w tym sezonie czegoś się dowiemy?

Ania pokłóci się z Anetą w 1884. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1884. odcinku serialu „M jak miłość” przygotowania do ślubu Kamy wejdą w ostateczną fazę i nie obejdzie się bez nerwowych sytuacji. Ania i Aneta po raz pierwszy mocno się zetrą i żadna nie będzie chciała odpuścić. Pójdzie o wieczór panieński Kamy, którego każda z nich będzie mieć inną wizję. Jaka opcja zwycięży? Skromna czy wybuchowa? Na wieczorze pojawią się przyjaciółki narzeczonej Marcina, których widzowie jeszcze dotąd nie widzieli - Pati (Iza Budzinowska) i Malwina (Klaudia Gryboś).