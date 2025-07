M jak miłość. Ania ucieszy się ze ślubu Kamy. Kiedyś kochała się w Marcinie, teraz sama ma chłopaka – też wyjdzie za mąż? - ZDJĘCIA

W „M jak miłość” Marcin znowu się zakochał

W „M jak miłość” przed wakacjami przez większość sezonu straumatyzowany Marcin nie wiedział, kim jest. Był więc podatny na to, by zakochać się od nowa. Kandydatką mogła być każda interesująca kobieta, bo prawda jest taka, że Chodakowski jest kochliwy i nieraz już skakał z kwiatka na kwiatek. Padło na Martynę (Magdalena Turczeniewicz), fascynującą lekarkę z problemami, które detektyw postanowił pomóc rozwiązać.

Marcin nie pokochał Ani w „M jak miłość”

W poprzednim sezonie „M jak miłość” Ania nie dostała swojej szansy na miłość po fiasku jej uczucia do Marcina. Wszystkie światła zostały skierowane na Kamę. Młodsza siostra pozostała w jej cieniu. Fani serialu widzieli jedynie, że pracuje w butiku – który potem splajtował – i wspiera Kamę.

Ania i jej chłopak w nowym sezonie „M jak miłość”

Ania wciąż wini siebie za dramat, jaki stał się udziałem Kamy i Marcina. Uważa, że to przez nią gangster Robert (Kamil Drężek) zbliżył się do nich. Przecież niewiele brakowało, a okazałoby się, że jest z nim w ciąży… Jej wyrzuty sumienia wreszcie osłabną w nowym sezonie „M jak miłość”, kiedy dojdzie do ślubu jej siostry. Wreszcie nadejdzie szczęśliwe zakończenie i Ania będzie mogła sobie wybaczyć. W poprzednim sezonie serialu wspomniała Kamie, że ma chłopaka, ale nie chce nic więcej na razie o nim mówić. Siostra nie nalegała na zwierzenia i tak widzowie nie dowiedzieli się niczego… Kim jest wybranek Ani? Czy jest z nim szczęśliwa? Czy ona też wyjdzie za mąż w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach?

M jak miłość odcinek 1796 ZWIASTUN. Olek zobaczy Anetę z dawnym ukochanym! Ania ulegnie gangsterowi Robertowi