M jak miłość, odcinek 1809: Zagubiony Marcin uratuje uzależnioną Martynę? Lekarka będzie mu wiele zawdzięczać

"M jak miłość" odcinek 1809 po wakacjach - poniedziałek, 09.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marlena będzie zapijać smutki w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach

W 1809. odcinku "M jak miłość" Marcin przekona się, że Martyna pije codziennie i bez alkoholu nie wyobraża sobie przeżycia kolejnego dnia. Dowie się też, dlaczego Wysocka nie chodzi do pracy – będzie trwać dochodzenie Okręgowej Izby Lekarskiej przeciwko niej. Martyna została przyłapana na piciu w szpitalu i dopóki śledztwo nie zakończy się dla niej pozytywnie, nie będzie mogła wrócić do pracy z pacjentami. Marcin domyśli się, że musi być jakiś powód nadużywania przez nią alkoholu. A kiedy Wysocka rzuci zdawkowo, że pije się, by zapomnieć, Marcin będzie pewny, że musiało ją spotkać coś naprawdę złego.

Bliskość Chodakowskiego pomoże pogrążonej w żałobie Martynie w 25., jubileuszowym sezonie „M jak miłość”?

W 1809. odcinku „M jak miłość” Martyna i Marcin dopiero się poznają, ale tych dwoje zostanie do siebie przyciągniętych z dużą siłą. Będą na siebie skazani każdego dnia, a trudne przeżycia ich połączą. Chodakowskiego zafascynuje intrygująca, tajemnicza, piękna kobieta. W 1809. odcinku wyjdzie na jaw, że Wysocka przed rokiem przeżyła tragedię, kiedy jej ukochany mąż zginął w Alpach ratując przyjaciela. Jej świat się wówczas załamał. Życie wymknęło się spod kontroli, a poukładana lekarka przestała nad nim panować.

Czy Marcin wesprze Marlenę w 1809. odcinku „M jak miłość”?

Marcin polubi Martynę i będzie próbował jej pomóc. Drobnymi gestami, żartami, Chodakowski spróbuje przemówić jej do rozsądku. Na początku nie przyniesie to żadnej zmiany, ale z czasem Wysocka zacznie się uśmiechać. Opowie detektywowi z amnezją o swoim mężu i o tym, jak zginął. Powoli – a wiemy już, że Marcin zostanie w kampinoskiej leśniczówce co najmniej miesiąc – tych dwoje zbliży się do siebie i dla Martyny pojawi się realna szansa na to, by jej życie zmieniło się na lepsze.

