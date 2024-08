M jak miłość. Kama i Marcin będą jeszcze razem? Mina Michaliny Sosny mówi sama za siebie! - WIDEO

Wątek Kamy i Marcina w „M jak miłość” po wakacjach – dramat murowany

We wrześniowych odcinkach serialu „M jak miłość” po wakacjach prawdopodobnie miną miesiące ekranowego czasu, zanim Marcin ponownie spotka się z Kamą, o ile w ogóle to nastąpi. A jeżeli się spotkają, to czy Chodakowski w ogóle będzie wiedział, co to za kobieta przed nim stoi? Wszystko zależy od tego, jak długo scenarzyści zamierzają pociągnąć wątek amnezji detektywa.

Kama i Marcin – „będzie się działo”, ale czy będą razem?!

Na swojej stronie profilowej Mikołaj Roznerski opublikował wideo, w którym razem z Michaliną Sosną zapowiadają nowy sezon serialu. On mówi: „Będzie się dużo działo, będzie się dużo działo…”, natomiast Sosna zadaje pytanie: „Czy Kama i Marcin będą razem…?” i robi… smutną, zawiedzioną minę. Po czym Roznerski dopowiada: „Będą zakochani bez pamięci”. A więc pewności co do kontynuacji ich wielkiej miłości nie ma. Przy materiale filmowym jest komentarz aktora: „Już od 2 września …😋 @mjakmilosc.official , zapraszam, będzie dużo emocji, miłości i wszystkiego czego sobie zapragniecie 💪♥️

I to, oczywiście, jest to, czego pragną widzowie, którzy wylali swoją miłość do bohaterów w wielu komentarzach, których garść przytaczamy:

- Uwielbiam, bez was nie ma tego serialu!

- 👏👏👏 Pozdrawiam pięknie i z serca, moja kochana Sosenko i Mikołaju, czekam bardzo na Was ❤️❤️❤️

- Chociaż filmowa, ale piękna para.❤️❤️❤️

- Czekamy na was 🔥🔥🔥. Musicie do siebie wrócić, jesteście Chip i Dale🔥🔥

- K+M=WNM❤️🙏🏻

- W realu też znakomicie pasujecie do siebie 🐼🐻🎈

- Jestem od początku kiedy Marcin się pojawił, jestem i zawsze będę przy was.

- Mam nadzieję, że ze szczęśliwym Waszym udziałem 😍 No, ale dramaty muszą być ;)

- Superpara❤️wasz wątek uwielbiam❤️

- Coś mam przeczucie, że Marcin najpierw przypomni sobie Izę, bo wszystko by za szybko się dobrze skończyło 🙈, a Iza będzie to próbowała wykorzystać, bo to taki pies ogrodnika😅😅

- Nie mogę się doczekać 🫶jesteście najlepsi ❤️ bez was to nie będzie ten sam serial 🤗

- Oglądam tylko dla nich 😃

Marcin i Kama czy Marcin i Martyna w nowym sezonie serialu „M jak miłość”?

Istnieje prawdopodobieństwo, że Marcina zafascynuje Martyna, lekarka z Kampinosu, która zgodziła się przygarnąć go pod swój dach. Jest wolna – jej mąż zginął w Alpach ratując przyjaciela – intrygująca i atrakcyjna. Czy może zagrozić jego związkowi z Kamą? Dowiemy się już wkrótce!