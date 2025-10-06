M jak miłość, odcinek 1884: Szalony wieczór panieński Kamy! Taniec Marcina rozpali wszystkie kobiety - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wieczór panieński Kamy wywoła spore emocje w 1884 odcinku "M jak miłość" jeszcze zanim impreza rozkręci się na dobre. Powód? Siostra panny młodej, Ania (Alina Szczegielniak) oraz bratowa pana młodego, Aneta (Ilona Janyst) pokłócą się o to, jak zorganizować panieński, w jakim stylu urządzić zabawę, jaki powinien być "motyw przewodni". Każda z nich będzie miała inny pomysł i w efekcie między Anią i Anetę dojdzie do poważnego spięcia.

Szokująca wiadomość dla Kamy i Ani od Aleksandry w 1884 odcinku "M jak miłość"

Na tym jednak nie koniec zaskoczeń przed wieczorem panieńskim Kamy w 1884 odcinku "M jak miłość". Przyszła teściowa, Aleksandra (Małgorzata Pieńkowska), zaprosi Kamę i Anię do "Makarenki" na degustację tortu weselnego. Przy okazji matka Marcina zszokuje siostry wiadomością, że na stałe przeprowadza się na Śląsk do ich stryja Erwina (Andrzej Dopierała). Związek Aleksandry i Erwina wkroczy w nową fazę, więc Chodakowska postanowi przenieść się do ukochanego do Rudy Śląskiej.

Nieznane przyjaciółki Kamy na wieczorze panieńskim w 1884 odcinku "M jak miłość"

Sporą niespodzianką na wieczorze panieńskim Kamy w 1884 odcinku "M jak miłość" będą też przyjaciółki, które nigdy wcześniej się nie pojawiły. Do mieszkania Marcina przyjdą Pati (Iza Budzinowska) i Malwina (Klaudia Gryboś), które panna młoda zna jeszcze z czasów zanim poznała Chodakowskiego, pracowała jako tancerka erotyczna w nocnym klubie. Dołączą one do Kamy, Ani i Anety! Z każdą minutą i wypitym drinkiem dziewczyny będą w coraz lepszych nastrojach.

Marcin przerwie wieczór panieński Kamy w 1884 odcinku "M jak miłość"

Niespodziewanie wieczór panieński Kamy w 1884 odcinku "M jak miłość" przerwie Marcin, który jak podaje "Świat Seriali" wpadnie na chwilę do mieszkania, bo zapomni torby na trening bokserki. Wizyta pana młodego nakręci gości do tego stopnia, że rozbawione, nieco odurzone alkoholem kobiety zmuszą Marcina, żeby zatańczył dla nich i oczywiście dla przyszłej żony. Niczym wynajęty striptizer!

Taneczne popisy Marcina w 1884 odcinku "M jak miłość" okażą się największą atrakcją wieczoru panieńskiego Kamy. Zobacz to koniecznie na naszych ZDJĘCIACH w GALERII.

M jak miłość. Kama przed ślubem z Marcinem uprzedzi, że nie będzie miał nic do gadani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.