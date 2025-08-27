M jak miłość. Kama rozmyśli się przed ślubem z Marcinem? Ucieknie i nie będzie z nią kontaktu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Kama zniknie tuż przed ślubem z Marcinem w "M jak miłość" jesienią

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w końcu nadejdzie długo wyczekiwany dzień ślubu Kamy i Marcina! A zwłaszcza przez narzeczoną Chodakowskiego, gdyż przecież była ona tak zdeterminowana, aby zostać żoną detektywa, że nawet sama uklęknęła przed nim z pierścionkiem zaręczynowym i mu się oświadczyła. I w tej sytuacji sam Marcin już nie miał wyboru i poprosił Kamę o rękę, a ona oczywiście zgodziła się zostać jego żoną!

I w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to będzie miał stać się faktem! Tym bardziej, że narzeczeni wybiorą już termin i miejsce ślubu, gdzie zjadą się wszyscy zaproszeni goście. Jednak poza panną młodą, która, jak ujawnił ZWIASTUN nowego sezonu, tuż przed uroczystością niespodziewanie zniknie i nikt nie będzie wiedział, gdzie ona jest!

- Kama! - krzyknie rankiem Marcin, gdy nie zobaczy obok siebie swojej narzeczonej.

Ania odnajdzie Kamę w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A problem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach będzie tym większy, że Kama nie będzie odbierać telefonów. I wówczas całą uroczystość stanie pod dużym znakiem zapytania. Ale na szczęście, do czasu aż do gry nie wkroczy Ania! A to dlatego, że to właśnie jej uda się wreszcie skontaktować z siostrą, a nawet ostatecznie i ją odnaleźć!

- Dlaczego ty nie odbierasz? Za chwilę bierzesz ślub! - przypomni jej Ania.

I wówczas w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej natychmiast uda się do miejsca, gdzie ukryje się Kama przed swoim własnym ślubem! Ale czemu ucieknie? Czy nagle zacznie mieć wątpliwości co do Marcina? A może zrobi to właśnie z uwagi na siostrę, która przecież także była zakochana w Chodakowskim?

Czy ślub Kamy i Marcina odbędzie się w nowym sezonie "M jak miłość"?

Tego z pewnością dowiemy się w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, ale już możemy zdradzić, że wszystko i tak skończy się happy endem! A to dlatego, że finalnie siostry padną sobie w objęcia, przez co zgoda od Ani na ślub Kamy i Marcina na pewno będzie.

A nie wydaje się, aby Kama od tak się rozmyśliła i nie chciała wyjść za Chodakowskiego, za którym przecież nie będzie widzieć świata, bo przecież nie po to tak walczyła o niego z Martyną (Magdalena Turczeniewicz), aby nagle jej się odwidziało.

A zatem fani Kamy i Marcina mogą być spokojni, gdyż w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej do ich ślubu dojdzie! Ale oczywiście i tu nie obędzie się bez przygód czy dramatycznych zwrotów akcji, co jest przecież charakterystyczne dla tej pary! A wkrótce już małżeństwa!