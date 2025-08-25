M jak miłość. Rozwód Karskich! Tak Mariusz będzie triumfował po rozpadzie małżeństwa Kasi i Jakuba - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2025-08-25 10:29

W 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacjach sędzia orzeknie rozwód Karskich, a Mariusz (Mateusz Mosiewicz) będzie triumfował! I nic dziwnego, gdyż wówczas dojdzie do rozpadu małżeństwa Kasi (Paulina Lasota) i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), którą on ostatecznie mu ją zabierze. I w 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie mógł już związać się z nią oficjalnie. Tym bardziej, że przecież jego ukochana będzie w ciąży! Tyle tylko, że Sanocki jeszcze wciąż nie będzie wiedział, że urodzi nie jego dziecko! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"M jak miłość" odcinek 1874 po wakacjach - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Karscy spotkają się w sądzie na swojej rozprawie rozwodowej, w trakcie której Jakub nie będzie robił swojej niewiernej żonie żadnych problemów! Tym bardziej, że wciąż nie będzie świadomy, że urodzi ona jego dziecko, a nie swojego kochanka, gdyż ich obu okłamie w sprawie ojcostwa swojego dziecka. Szczególnie, że sama będzie wolała, aby to właśnie Mariusz, a nie Jakub był jego ojcem, choć prawda będzie jednak inna!

Ale w 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej panowie dalej nie będą o tym wiedzieć, przez co rozwód Karskich zostanie orzeczony już na pierwszej rozprawie, w trakcie której Jakuba będą wspierać nie tylko przyjaciel Marcin (Mikołaj Roznerski) czy adwokat Piotrek (Marcin Mroczek), ale także i Martyna (Magdalena Turczeniewicz), z kolei Kasię radosny Mariusz!

Mariusz stanie się największym wygranym rozwodu Karskich w 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I to nie bez przyczyny, gdyż w 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacjach to kochanek Karskiej będzie największym wygranej całej tej sytuacji. A przynajmniej tak mu się będzie wydawać, gdyż w końcu nie dość, że odbije Jakubowi żonę i znów ją w sobie rozkocha, to jeszcze ostatecznie doprowadzi do ich rozwodu i zyska nie tylko Kasię, ale i dziecko tylko dla siebie.

Tyle tylko, że w 1874 odcinku "M jak miłość" po przewie wakacyjnej wciąż nie będzie wiedział, że jego ukochana nosi pod sercem dziecko swojego już byłego męża, a nie jego! I tak szybko wcale się o tym nie dowie, gdyż Kasia będzie okłamywać go zarówno przed rozwodem z Jakubem, jak i w jego trackie, a nawet po! I nic dziwnego, gdyż gdyby znał prawdę, to z pewnością by się tak nie cieszył!

Kasia będzie z kochankiem, a Jakub z Martyną w 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

A tak w 1874 odcinku "M jak miłość" po wakacjach nawet nie zdoła ukryć swojej radości, którą pokaże już na sali sądowej, gdy sędzia odczyta swój wyrok i oficjalnie orzeknie rozwód Karskich. W przeciwieństwie do okłamującej nie tylko jego, ale i Jakuba, Kasi czy samego jej byłego już męża, który na szczęście w trudnych chwilach będzie mógł liczyć na wsparcie Martyny!

W 1874 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Wysocka zostanie z Karskim i będzie z nim także i po wyroku, za co on będzie jej oczywiście dozgonnie wdzięczny, bo widok swojej byłej już żony z triumfującym kochankiem wcale nie będzie dla niego łatwy...

M jak miłość. Rozwód Karskich! Tak Mariusz będzie triumfował po rozpadzie małżeństwa Kasi i Jakuba - ZDJĘCIA
9 zdjęć
Aneta i Kasia pożegnały M jak miłość. Ilona Janyst ucieszyła się, że to już koniec

Polecany artykuł:

Jakub i Mariusz znikają z M jak miłość! Do końca będą walczyć o ciężarną Kasię …