M jak miłość. Szczęśliwy Mariusz do końca będzie wierzył ciężarnej Kasi! Nie odkryje, że dziecko nie jest jego - ZDJĘCIA, WIDEO

Mariusz nie zorientuje się, że ciężarna Kasia okłamała go w sprawie dziecka w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Mariusz wciąż będzie wierzył ciężarnej Kasi, która będzie okłamywać zarówno jego, jak i Jakuba do samego końca! Paulina Lasota opublikowała na swoim Instagramie rolkę z planu, którą i "M jak miłość" udostępniło na swoim profilu.

Na nagraniu widać Karską w zaawansowanej ciąży, która aż tryska szczęściem, dokładnie tak samo jak jej kochanek, dla którego najpierw zostawiła męża, a potem postanowiła z nim wychować nie jego dziecko! Tyle tylko, że oczywiście nie powiedziała mu o tym, że to nie on będzie jego ojcem, a wręcz przeciwnie perfidnie go okłamała, a on w to uwierzył. I niestety w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej będzie w tym trwać, a Sanocki w niczym się nie zorientuje!

Szczęśliwy Sanocki będzie oczekiwał narodzin nie swojego potomka w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach kochanek Kasi wciąż będzie ślepo ufał swojej ciężarnej ukochanej i to niemal do czasu jej rozwiązania! A przy tym będzie ogromnie się cieszył, że zostanie ojcem nie swojego dziecka. Oczywiście, gdyby znał prawdę, to pewnie jego reakcja byłaby inna, ale póki będzie okłamywany, to będzie szalał ze szczęścia, co będzie Kasi na rękę.

Tyle tylko, że będzie przy tym wyjątkowo wyrachowana i podła, tak go wkręcając i dając mu nadzieje na coś, co tak naprawdę nie będzie jego tylko Jakuba! I przecież w każdej chwili będzie mogło wyjść na jaw, jak nie od niej i jej znajomej laborantki Anety (Katarzyna Russ), której to także nie będzie na rękę, to nawet po narodzinach, gdyby okazało się, że z dzieckiem jest coś nie tak! Jednak teraz Karska nie będzie o tym myśleć tylko cieszyć się chwilą dokładnie tak samo jak jej kochanek w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Czy po narodzinach dziecka kochanek Karskiej w końcu pozna prawdę w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Tym bardziej, że tak owinie sobie szczęśliwego i zapatrzonego w nią kochanka wokół palca, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach nawet przez myśl mu nie przejdzie, że mogłaby go okłamywać. Dokładnie tak samo jak w momencie, gdy powiedziała mu o dziecku. Szczególnie, że okłamała go nawet co do tego, kiedy w nią zaszła, aby ten nie miał żadnych wątpliwości i w niczym się nie zorientował. I tak się stało.

I w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej tak to będzie trwać, gdyż zaślepiony Sanocki wciąż będzie oczekiwał porodu nie swojego dziecka! Ale czy po jego narodzinach prawda wyjdzie na jaw, a role się odwrócą? Tego dowiemy się już niebawem!

M jak miłość. Kłamstwo Kasi o ojcu dziecka się nie wyda? Tak kręci z Mariuszem nowy sezon