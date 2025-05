M jak miłość. Wyrachowana Kasia w zaawansowanej ciąży wciąż będzie okłamywać Mariusza i jeszcze na tym skorzysta - ZDJĘCIA

M jak miłość. Krystian Domagała ujawnił kulisy odejścia z serialu! To nie on zrezynował z roli Mateusza Mostowiaka - ZDJĘCIA

Kłamstwo Kasi w sprawie ojcostwa dziecka nie wyjdzie na jaw do jej zaawansowanej ciąży w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kasia do końca będzie okłamywać Mariusza i Jakuba w sprawie ojcostwa swojego dziecka!

Sekret Karskiej nie wyjdzie na jaw i pewnie tylko dlatego, że będzie wiedzieć o nim wyłącznie ona, jak i jej znajoma laborantka Anna Sokołowska (Katarzyna Russ), która na jej prośbę sfałszowana pozytywny wynik DNA na ojcostwo jej męża i po wszystkim kazała jej się z nią nie kontaktować, co z pewnością lekarka zrobi, gdyż przecież również nie będzie chciała, aby to wyszło na jaw.

Tym bardziej, że i w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wszystko będzie jej się układać u boku kochanka, przez co nawet nie będzie chciała słyszeć o powrocie do męża. Szczególnie, że szczęśliwy Mariusz, przekonany o tym, że urodzi właśnie jego dziecko, niemal uchybi jej nieba, gdyż tak będzie cieszył się z jej ciąży. Szkoda tylko, że nieświadomy tego, że nie zaszła w nią właśnie z nim!

Szczęśliwa Karska rozkwitnie u boku niczego nieświadomego kochanka w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach do zaawansowanej ciąży Kasi na pewno się tego nie dowie! A to dlatego, że Paulina Lasota pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie nagraniem z planu, na którym widać odgrywaną przez nią Kasią już ze sporym ciążowym brzuszkiem właśnie w domu jej kochanka Mariusza!

Na zamieszczonym wideo ciężarna Karska aż promienieje i to nawet mimo tego, iż przecież wcześniej nie chciała mieć dziecka z Jakubem i w ogóle nie chciała być matką, dlatego tak bardzo załamała się, gdy test ciążowy wykazał 2 kreski!

Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to się zmieni, gdyż u boku Mariusza, Kasia będzie emanować szczęściem nawet i z tego powodu! Szczególnie, że kochanek wciąż o niczym nie będzie wiedział!

- Przyjemny powrót na plan @mjakmilosc.official🌞 @mateuszmosiewicz - podpisała swoje nagranie z planu aktorka.

Tyle zyska wyrachowana Kasia na swoim oszustwie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

A wyrachowana Kasia w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach dalej to będzie przed nim ukrywać i tylko na tym skorzysta, gdyż okłamywany Mariusz zadba o nią jak mało kto!

Dlatego tak bardzo rozkwitnie i aż będzie emanować szczęściem, dzięki czemu tylko skorzysta na swoim oszustwie, bo kto wie, jaki tak naprawdę spotkałby ją los, gdyby jej kłamstwo wyszło na jaw!

Z pewnością nie taki jak w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, gdy co najmniej do zaawansowanej ciąży uda jej się to skutecznie ukrywać! I to jeszcze z uśmiechem na ustach! Ale czy ten pozostanie do końca? Tego dowiemy się niebawem!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu za kulisami serialu! To się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.