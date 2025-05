M jak miłość. Martyna i Jakub będą razem w nowym sezonie? Już podjęto decyzję! - ZDJĘCIA

M jak miłość. Szokujące wyniki oglądalności ostatniego sezonu! To było do przewidzenia po tym, co się działo

Martyna i Jakub już się do siebie zbliżyli w 25 sezonie "M jak miłość" przed wakacjami!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Martyna i Jakub zostaną parą? Była kochanka Marcina, jak i jego najlepszy przyjaciel już się do siebie zbliżyli, gdy detektyw uratował ją przed gangsterem Robertem (Kamil Drężek). Już wtedy Wysocka i Karski zaczęli spędzać ze sobą coraz więcej czasu, co z niepokojem zaczął obserwować Chodakowski, gdy dostrzegał ich na wspólnych treningach.

Ale prawdziwym zwrotem w ich relacji okazało się odejście Kasi (Paulina Lasota) do kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz)! A to dlatego, że wtedy Martyna i Jakub najmocniej się zbliżyli, gdyż połączyły ich już nie tylko wspólne pasje, ale i przeżycia!

Już wówczas Wysocka zaopiekowała się zrozpaczonym Karskim, zaprosiła do swojej leśniczówki, a także powstrzymała przed wpadnięciem w nałóg, z którego sama ledwo wyszła! A w finale porównała go nawet do swojego zmarłego męża, którego kochała tak jak Marcina! Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej pokocha i kolejnego detektywa?

Fani pragną, aby Wysocka i Karski zostali parą w nowym 26 sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I to "M jak miłość" postanowiło samo spytać swoich fanów na swojej relacji na Instagramie! Oficjalny profil serialu stworzył specjalną sondę, w której zapytał widzów, co będzie w nowym sezonie "M jak miłość" między Martyną i Jakubem! I choć były do wyboru 2 odpowiedzi, a mianowicie "przyjaźń" lub "coś więcej ", to zdecydowana większość postawiła oczywiście na miłość, bo aż 90% do 10% na przyjaźń!

A to sprawiło, że na kolejnej relacji "M jak miłość" na Instagramie pojawiło się już wspólne zdjęcie Wysockiej i Karskiego z serduszkiem, co może być odbierane na 2 sposoby! A mianowicie, że nie tylko ta odpowiedź wygrała sondę, ale także to, że między tą 2 w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej faktycznie narodzi się uczucie!

Czy Martynę i Jakuba połączy miłość w nowym 26 sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Tym bardziej, że "M jak miłość" poszło jeszcze o krok dalej i otwarcie postanowiło dopytać fanów, co na ten temat myślą. Dlatego na swoim Instagramie opublikowało jeszcze osobny post z Martyną i Jakubem, gdzie także oddano głos widzom! A ten tylko potwierdził to, co było we wcześniejszej ankiecie!

- Martyna i Kuba dobrze się rozumieją, oboje przeżyli ciężkie chwile z powodu miłosnego zawodu. Kto kibicuje, aby ich relacja rozkwitła w nowym sezonie? #mjakmiłość @telewizjapolska @magdalenaturczeniewicz @krzysztofkwiatkowskiofficial - spytała produkcja "M jak miłość".

- Ja kibicuje fajnie jakby byli razem😍❤️❤️;

- Niech będą razem pasują do siebie ❤️😍;

- Chętnie będę widział coś takiego u nich 🙂;

- Wierzę w tą miłość ❤️😍 ;

- Niech będą razem, bo nawzajem się akceptują 🥰 . Martinez, stała się naprawdę bardzo spoko 🥹 . A ta cała Kaśka, to jest głupsza niż ustawa przewiduje 🤦🏽‍♀️ . Tak oszukiwać Kubę, dla jakiegoś drętwego: "lalusia" 🤷🏽‍♀️ 🙄 . Kuba to anioł 😇 , a tamta diablica 👿;

- Fajny wątek i, tak, chciałabym żeby ich znajomość szła w kierunku romantycznym ❤️;

- Trzymam kciuki, mimo że jeszcze wiele się nie wydarzyło między nimi, to i tak czuć chemię i napięcie w powietrzu. Fajna para, oboje z charakterem 💪;

- Będą razem;

- Ja chcę ich razem 😃💕🙌🏻 ;

- Kibicuje ❤️❤️🔥 ;

- Jestem za 🙌;

- Myślę że po doświadczeniach które przeżyli oboje należy im się szczęście bez względu na to czy razem czy osobno.

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Martyna i Jakub faktycznie będą razem? Wiele na to wskazuje, skoro tak dopytuje o to samo "M jak miłość", a widzowie tak bardzo tego chcą! Ale czy rzeczywiście tak się stanie, to przekonamy się we wrześniu!

