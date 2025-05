M jak miłość. Mariusz nigdy nie dowie się, że to Jakub jest ojcem dziecka Kasi! Ślepo uwierzy swojej kochance - ZDJĘCIA, WIDEO

Bezduszne kłamstwo Kasi w sprawie ojcostwa w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

W ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Kasia przejdzie już samą siebie! Karska nie pogodzi się z wynikiem testu na ojcostwo jej dziecka, które wykaże, że to właśnie z Jakubem, a nie Mariuszem zaszła w ciążę! I oczywiście tak tego nie zostawi, gdyż zda sobie sprawę, że to skomplikuje jej wspólne życie z kochankiem! Tym bardziej, że nie dlatego odchodziła do niego od męża, aby teraz go zostawiać i wracać do niego z powrotem i to jeszcze z powodu dziecka, którego nigdy nie chciała!

Dlatego w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną posunie się do oszustwa! Lekarka zaszantażuje swoją znajomą laborantkę Annę Sokołowską, która akurat będzie wisieć jej przysługę i poprosi ją o sfałszowanie testu DNA, na co kobieta ostatecznie przystanie, gdyż Kasia obieca jej, że to nigdy się nie wyda!

Karska wmówi Mariuszowi, że to on jest ojcem jej dziecka w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną, a on jej uwierzy!

I w ten sposób w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Karska otrzyma już "właściwie sobie" wyniki testu DNA, które wykażą, że to jednak Mariusz, a nie Jakub jest ojcem jej dziecka. Ale żeby jeszcze to uwiarygodnić, to Kasia okłamie swojego kochanka, kiedy tak naprawdę zaszła w ciążę, aby ten niczego się nie domyślił!

I w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną właśnie tak się stanie! Tym bardziej, że zakochanemu Sanockiemu nawet przez myśl nie przejdzie, że jego kochanka mogłaby go kiedykolwiek oszukać! A zwłaszcza w takiej sprawie.

- Mariusz, myślę, że on nigdy nie zbudował dłuższego związku. Od razu po studiach wyjechał za granicę. Teraz zdecydował się wrócić i dopiero, kiedy dostał jasny sygnał od losu, że Kasia jest obok, że ona też chce, to spowodowało, że zaczął 1 raz poważnie myśleć o związku... No miało być beztroskie życie, miała być zabawa, a okazuje się, że jest dziecko. Myślę, że on bardzo chciał dziecka i myślę, że to jest to, co w nim wzbudza jeszcze większe uczucia względem Kasi. To jest ten moment, to jest ta osoba, że wszystko się układa tak, jak powinno... Mariusz w ogóle nie zakłada, że Kasia może go oszukiwać - przyznał Mateusz Mosiewicz w "Kulisach M jak miłość".

Takie będą konsekwencje oszustwa Kasi w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

A Kasia w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami oczywiście będzie tego świadoma i postanowi to okrutnie wykorzystać! I tym samym narazi całą ich trójkę na konsekwencje swojej bezdusznej decyzji!

- Jest tak bardzo zapatrzony w Kasię, że udaje jej się manipulować Mariuszem. Ta sytuacja jest patowa... Kasia, niestety kolejny raz będzie musiała podjąć decyzję pod ogromną presją... Konsekwencje jej wyborów będą ponosić nie tylko ona, nie tylko jej partnerzy, ale również kolejny człowiek - przyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Tym bardziej, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Mariusz wciąż będzie trwał w tej niewiedzy, jak i u boku swojej ciężarnej kochanki. Karska w końcu rozwiedzie się z mężem, a niczego nieświadomy Sanocki będzie ją w tym wspierał. Ciekawe tylko, czy zachowałby się tak samo, gdyby prawda o ojcostwie dziecka Kasi wyszłaby na jaw. Ale póki co się o tym nie przekona, gdyż jak widać tak się nie stanie!