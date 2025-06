M jak miłość. Kasia będzie pracować aż do porodu! Będzie miała po swojej stronie tylko jedną osobę - ZDJĘCIA

M jak miłość. Kasia odkryje prawdę o Mariuszu? Ukrywa przed nią, co robił po wyjeździe do USA! Fani mają swoje teorie

Ciężarna Kasia nie zrezygnuje z pracy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach ciężarna Kasia tak szybko nie zrezygnuje w pracy w klinice Olka (Maurycy Popiel)! I dobrze, bo pod nieobecność chorego Chodakowskiego, który będzie już na ostatniej prostej do powrotu do zdrowia po przebytym covidzie, będą potrzebne ręce do pracy. Dlatego to Karska, mimo tego, iż będzie już w zaawansowanej ciąży, postanowi wziąć na siebie ten obowiązek.

Tym bardziej, że swoim zachowaniem już zdąży podpaść swoim kolegom i koleżankom z pracy, którzy przecież doskonale będą znać Jakuba i będą wiedzieć, co mu zrobiła! Szczególnie, że przecież nie będzie już chodzić wyłącznie o zdradę i odejście do kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz), ale także i ich "wspólne" dziecko, gdyż przecież nikt nie będzie wiedział, że tak naprawdę będzie ono jej męża. W tym przede wszystkim właśnie jej przełożeni! Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wciąż będzie mogła liczyć na 1 osobę!

Karska wciąż będzie mogła liczyć na Anetę w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A mowa tu oczywiście o Anecie, która w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach zostanie z nią do końca! Paulina Lasota już wcześniej chwaliła się na swojej relacji na Instagramie zdjęciami z planu, na których było ją widać już z ogromnym brzuszkiem. I nic dziwnego, gdyż Kasia zostanie tam aż do porodu, zatem jeszcze przez kilka dobrych miesięcy będzie można ją oglądać w klinice.

A wraz z nią i Chodakowską, którą choć wciąż będzie miała ogromny żal do swojej przyjaciółki za to, co zrobiła, to jednak w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jej nie zostawi! A to dlatego, że to właśnie ona znalazła się obok Karskiej na ostatniej relacji z planu i to właśnie z kliniki, gdzie wciąż będzie mogła na nią liczyć!

Żona Jakuba dalej będzie okłamywać i Chodakowską w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Tym bardziej, że przecież w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach i Aneta nie będzie świadoma jej oszustwa w sprawie ojcostwa dziecka, gdyż poza Kasią będzie wiedzieć o tym wyłącznie jej znajoma laborantka Anna Sokołowska (Katarzyna Russ), której także nie będzie zależeć na tym, aby ich sekret wyszedł na jaw, gdyż mógłby oznaczać dla niej koniec kariery.

I być może właśnie w ten sposób poprzez pracę do samego końca ciąży w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i Kasia będzie chciała wygłuszyć swoje wyrzuty sumienia nie tylko pod względem swoich kochanków, ale i przyjaciół, których równie mocno skrzywdzi, co oszuka! Mimo iż tyle od nich otrzyma, a na Anetę, mimo tego, dalej będzie mogła liczyć!