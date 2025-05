M jak miłość. Kasia rozkwitnie w ciąży! Oszukała Mariusza, że to jego dziecko i będzie dalej brnęła w kłamstwa - ZDJĘCIA

Pierwsze zdjęcia Kasi z ciążowym brzuszkiem w nowego sezonu "M jak miłość"

W finale sezonu "M jak miłość", którego został wyemitowany 6.05.2025, Kasia okłamała Mariusza, że to z nim zaszła w ciążę! Pokazała mu wynik testu ciążowego i ogłosiła, że to przełom pierwszego i drugiego miesiąca. W serialowej rzeczywistości była wtedy końcówka marca, na co wskazywała data na wynikach badań DNA, które Kasia zleciła w tajemnicy przed Mariuszem i Jakubem.

Kiedy wystartuje nowy sezon "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, od razu nastąpi spory przeskok w czasie. Nie dość, że będzie już maj, to do tego ciąża Kasi rozwinie się w dość szybkim tempie. Dowodem na to są pierwsze zdjęcia ciężarnej Kasi z widocznym brzuszkiem. Paulina Lasota na planie serialu podczas kręcenia kolejnych odcinków nosi już specjalny, sztuczny brzuszek, by uwiarygodnić, w którym miesiącu ciąży jest Kasia.

"Jest jak jest… c’est la vie 💖" - napisała Paulina Lasota na swoim profilu na Instagramie, a Mateusz Mosiewicz, czyli ekranowy "ojciec" dziecka odpisał: "Gratulacje!😁"

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" kłamstwo Kasi o dziecku Jakuba wyjdzie na jaw?

Nie ma co liczyć na to, że w "M jak miłość" kłamstwo Kasi o dziecku Jakuba wyjdzie na jaw! Sfałszowane wyniki badań DNA potwierdzą, że Mariusz jest ojcem dziecka. Nadal będzie manipulowała Mariuszem, który coraz bardziej będzie się cieszył, że stworzą razem rodzinę. To będzie dla zakłamanej Kasi jedyna droga do rozwodu z Jakubem.

Ze zdjęć z planu "M jak miłość" wynika, że rozwód Kasi i Jakuba stanie się faktem, że nieświadomy intrygi ciężarnej żony Karski spotka się z nią i jej kochankiem Mariuszem w sądzie. Rozwiodą się już na pierwszej rozprawie, bo Jakub nie będzie chciał rozwodu z orzekaniem o winie. On nadal będzie kochał Kasię i pragnął jej szczęścia.

Czy w "M jak miłość" po wakacjach potwierdzą się słowa Jakuba, że kłamstwo Kasi zniszczy jej związek z Mariuszem? Póki co kwitnąca w ciąży Kasia wcale nie wygląda, jakby spotkała ją kara za to, co zrobiła Jakubowi, jak wmówiła Mariuszowi, że to jego dziecko urodzi.

