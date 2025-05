M jak miłość

M jak miłość. Dorota i Bartek będą mieli dziecko w nowym sezonie? Dalsze losy jego córki nie są jeszcze przesądzone - ZDJĘCIA

Jak w nowym sezonie "M jak miłość" potoczą się losy Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński)? Czy po powrocie do Grabiny małżonkowie rozpoczną walkę o dziecko, które Bartkowi odebrała była żona Ula (Iga Krefft)? Chodzi oczywiście o Kalinkę (Oliwia Kępka), która po rozwodzie Lisieckich została z przybraną matką w Australii. W jednej z ostatnich scen z udziałem Doroty i Bartka przed finałem sezonu "M jak miłość" widzowie zobaczyli ich wzruszające ujęcia z Dorotką. Wyglądali jakby byli jej rodzicami. Przecież losy Kalinki nie są przesądzone, a Bartek ma prawo do córki swojego zmarłego brata. Sprawdź, co już wiadomo.