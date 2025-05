M jak miłość. Dorota pozna ostateczną diagnozę w nowym sezonie! Definitywnie pokona już raka? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość. Kiedy nowy sezon? Jest już pierwszy ZWIASTUN. Wiemy, co się wydarzy w odcinkach po wakacjach - WIDEO

Dorota i Bartek zjawią się u lekarza milionerki w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Dopiero w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach stanie się jasne, czy Dorota już na dobre wyzdrowiała i pokonała złośliwego raka mózgu! I choć Kawecka pozytywnie przeszła eksperymentalną terapię w USA, która był już jej ostatnią deską ratunku przed śmiercią, a jej choroba była już w reemisji, to jednak milionerka sama dała swojemu mężowi jasno do zrozumienia, że tak naprawdę jeszcze nie jest pewna, czy ostatecznie udało jej się pokonać śmiertelny nowotwór!

Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej już wszystko stanie się jasne, gdy Dorota już z mężem, którego kolejny raz już zostawi, bo i on jej na to nie pozwoli, zjawi się u lekarza, gdzie pozna ostateczną diagnozę w sprawie swojego stanu zdrowia!

Czy Kawecka będzie już w pełni zdrowa i ostatecznie pokona raka w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

A zatem czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach okaże się, że Dorota jest już zdrowa i w pełni pokonała raka mózgu? A może wręcz przeciwnie reemisja się cofnie i u Kaweckiej znów pojawią się niepokojące objawy, w tym migreny i straszliwe bóle głowy, a także ogólne osłabienie, które utrudniały jej codzienne funkcjonowanie?

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Dorota i Bartek będą siedzieć w gabinecie lekarza jak na szpilkach, czekając na ostateczny wyrok lekarza w sprawie zdrowia Kaweckiej. Małżonkowie będą bardzo przejęci, gdyż doskonale będą pamiętali, ile kosztowała ich choroba milionerki i przez to absolutnie nie będą chcieli, aby ten scenariusz się powtórzył. Ale czy lekarz przekaże im radosną nowinę i wyzna, że Dorota już faktycznie jest w pełni zdrowa?

Lisiecki niezależnie od wyniku nie pozwoli już uciec żonie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Tego dowiemy się już w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, ale póki co pewne jest 1! A mianowicie, że tym razem i już niezależenie od wyniku małżonkowie będą w tym razem, gdyż Bartek zgodnie z zapowiedzią już nie spuści swojej ukochanej z oczu i nie odstąpi jej ani na krok, aby ta znów mu nie uciekła, gdyby coś mogło pójść nie tak. Jednak oczywiście głęboko będzie wierzył w to, że już wszystko będzie dobrze, gdyż oboje już wystarczająco się wycierpią.

Ale czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie miał rację? Bardzo możliwe, jednak czy tak rzeczywiście się stanie, to przekonamy się już niebawem! Jednak już wiemy, że Bartek i tak będzie z nią do końca! A i ona już raczej nie będzie miała zamiaru uciekać, gdyż już zdąży się przekonać, ile będzie miała do stracenia!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu za kulisami serialu! To się wydarzy po wakacjach