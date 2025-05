M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1870: Bartek zapyta Dorotę o zdrowie. Nie będzie przygotowany na taką odpowiedź - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1870 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) wreszcie odważy się zapytać Dorotę (Iwona Rejzner), czy naprawdę wyzdrowiała. Jej odpowiedź go poruszy do głębi! W 1870 odcinku "M jak miłość" nie zabraknie łez, bolesnych wyznań i rozmowy, która może zmienić wszystko. Czy Dorota ukrywa przed nim prawdę o swoim stanie? Czy Bartek będzie gotów na to, co usłyszy? Koniecznie zobacz GALERIĘ ZDJĘĆ i przekonaj się, co wydarzy się dalej!