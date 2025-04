M jak miłość, odcinek 1870: Bartek powie Dorocie prawdę o związku z Natalką! Zrozumie, ile dla niego znaczy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Dorota w końcu dowie się, co tak naprawdę jest między Natalką a Bartkiem! Przypomnijmy, że po słowach Hani, Kawecka ubzdurała sobie, że po jej zniknięciu, jej mąż związał się ze swoją szwagierką. Tym bardziej, że przecież nie raz nakryła ich razem, a nawet uznała, że Mostowiakowa zamieszkała z nim w jej własnym domu, a oni stali się jedną wielką rodziną.

I choć zarówno Ada (Marta Lewandowska), jak i Tomasz (Ziemowit Wasielewski) będą próbowali jej to wybić z głowy, to jednak milionerka ślepo w to wierzyła. Ale w 1870 odcinku "M jak miłość" już wszystko stanie się dla niej jasne, gdy usłyszy to od źródła!

Dorota w końcu dowie się, co tak naprawdę łączy Bartka i Natalkę w 1870 odcinku "M jak miłość"!

W 1870 odcinku "M jak miłość" Kawecka zdecyduje się wreszcie szczerze porozmawiać ze swoim mężem o Natalce, przez którą jej powrót do niego został znacząco opóźniony! A wszystko przez to, iż po słowach Hani i niefortunnych zbiegach okoliczności naprawdę uwierzyła, że są razem!

- Jesteś dla Natalii i Hani bardzo ważny, a ja, kiedy to wszystko zobaczyłam… Kiedy usłyszałam rozmowę Hani z koleżanką... - zacznie Dorota, ale zasmucony Bartek jej przerwie - No i to wyjaśnia twoje zachowanie… Zwątpiłaś we mnie...

W tym momencie w 1870 odcinku "M jak miłość" Bartek postanowi się przyznać żonie, co tak naprawdę łączy go z Natalką. I choć da jej jasno do zrozumienia, że szwagierka jest dla niego ważna, to jednak w zupełnie inny sposób niż mogłaby pomyśleć. A wszystko przez to, że kochał będzie tylko i wyłącznie ją!

- Jesteśmy blisko, bo to moja rodzina... I gdybym mógł, nieba bym im przychylił. Ale ty... jesteś, byłaś i będziesz miłością mojego życia. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego... - zapewni ją mąż.

Kawecka poczuje ulgę, a Mostowiakowa kompletnie się załamie po słowach Lisieckiego w 1870 odcinku "M jak miłość"!

I wówczas w 1870 odcinku "M jak miłość" szczęśliwa Dorota odetchnie z ulgą! W zupełnym przeciwieństwie do Natalki, którą także szczera rozmowa z Bartkiem po powrocie jego żony kompletnie załamie. A to dlatego, że wtedy zda sobie sprawę, że nie ma już u niego żadnych szans.

I oczywiście w 1870 odcinku "M jak miłość" nie będzie mogła się z tym pogodzić tak samo jak jej córka, która chciała ich przecież ze sobą wyswatać, aby stali się jedną wielką rodziną! Ale wciąż będzie mogła o tym jedynie pomarzyć!