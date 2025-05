M jak miłość

M jak miłość. Kasia do reszty zmanipuluje Mariusza w nowym sezonie! Zniszczy też życie Jakubowi i ich dziecku - WIDEO, ZDJĘCIA

Nowy sezon "M jak miłość" we wrześniu będzie dalej popisem kłamstw Kasi (Paulina Lasota), która zmanipuluje Mariusza (Mateusz Mosiewicz), by uwierzył, że to on jest ojcem jej dziecka, że to z nim, a nie z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) zaszła w ciążę. Czy Mariusz i Jakub odkryją, że Kasia ich oszukała? Tego wciąż nie wiadomo, ale Paulina Lasota ujawniła, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach jej bohaterka dalej będzie brnęła w podłe intrygi, by Mariusz z nią został, a Jakub nie dowiedział się, że to jego dziecko urodzi. Skutki decyzji Kasi odbiją się na Kubie, Mariuszu i dziecku, którym zniszczy życie. Poznaj szczegóły i zobacz WIDEO ze ZWIASTUNEM nowego sezonu "M jak miłość".