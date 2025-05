M jak miłość, odcinek 1871: Kłamstwo Kasi o dziecku Jakuba zniszczy jej związek z Mariuszem? Prorocze słowa Karskiego w finale sezonu - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Nowy wróg Kamy i Marcina! To on w kolejnym sezonie stanie na drodze do szczęścia Chodakowskim - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1871 ostatni przed wakacjami - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Finał sezonu "M jak miłość" w 1871 odcinku będzie trzymał w napięciu aż ostatniej minuty. Postara się o to Kasia Karska, która najpierw upewni się, że jest w ciąży z Jakubem, bo potwierdzą to wyniki testów na ojcostwo, a dopiero potem namówi męża na badanie w znajomym laboratorium. Powód? Kasia z pomocą dawnej koleżanki, laborantki Anny Sokołowskiej (Katarzyna Russ) sfałszuje wynik badania DNA, żeby to Mariusz był ojcem dziecka. Będzie gotowa na wszystko, żeby jej nowy związek z ukochanym z czasów liceum przetrwał.

Tak Kasia w 1871 odcinku "M jak miłość" okłamie Mariusza, że jest z nim w ciąży!

Na koniec sezonu "M jak miłość" w 1871 odcinku Kasia przekaże Mariuszowi, że jest z nim w ciąży, a na dowód tego, że spodziewa się jego dziecka, pokaże mu wynik testu ciążowego i oszuka kochanka, że to dopiero przełom pierwszego i drugiego miesiąca. A tak naprawdę będzie w ciąży kilka tygodni dłużej!

Zaskoczony Mariusz na wieść o ciąży Kasi w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" nie będzie podejrzewał, że padł ofiarą serii kłamstw.

Finał M jak miłość. Kasia oszuka Karskiego. Sfałszuje testy DNA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Mariusz jest tak bardzo zapatrzony w Kasię, że udaje jej się nim manipulować. Ta sytuacja jest patowa. Kasia niestety będzie musiała po raz kolejny podjąć decyzję pod ogromną presją. Konsekwencje jej wyborów będą ponosić nie tylko ona, nie tylko jej partnerzy, ale również kolejny człowiek... - wyjaśniła Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jakub w 1871 odcinku "M jak miłość" nie dowie się, że Kasia sfałszowana wyniki badań DNA

A co z Jakubem w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość"? Zdradzonego i porzuconego męża Kasia nie zdąży jeszcze okłamać, że dziecko jest Mariusza, nie przekaże mu sfałszowanych wyników badań DNA na ojcostwo. Nic dziwnego, że Karski nie będzie wiedział, co go czeka. W leśniczówce Martyny (Magdalena Turczniewicz) w Kampinosie, przy wsparciu przyjaciółki, która zadba o niego w tych trudnych chwilach, Jakub będzie bił się z myślami, jak powinien teraz postąpić.

Czy związek Kasi i Mariusza rozpadnie się w nowym sezonie "M jak miłość"?

Tylko Martynie w finałowym 1871 odcinku "M jak miłość" Jakub powie, że kłamstwo Kasi w sprawie dziecko na pewno zniszczyłoby jej związek z Mariuszem. Niewykluczone, że słowa Karskiego okażą się prorocze w nowym sezonie "M jak miłość" od września 2025 r.

- A co zrobisz, jeśli test potwierdzi twoje ojcostwo? - Nie wiem... Kasia mówiła, że jest gotowa na każdy wynik, ale pewnie robi dobrą minę do złej gry. Łatwo nie będzie. To wiem na pewno... - Ale nie mogłeś inaczej postąpić. Myślę, że nie dałbyś rady w takiej niepewności, nie? - Tu nie chodzi tylko o mnie... Kasia by przecież oszalała codziennie się zastanawiając jaka jest prawda... Całe moje zawodowe życie miałem do czynienia z kłamstwem. Pracowałem dla ludzi, których oszukiwano latami. Widziałem jakie to destrukcyjne. Kłamstwo jest jak toksyna. Zabija powoli... Nie zamierzam rozbijać ich związku. Chcę, żeby Kasia była szczęśliwa. Ale gdyby okłamywała siebie i Mariusza w takiej sprawie, ich związek i tak by się rozpadł... - Ty ją musisz bardzo kochać, co? Strasznie dziwny z ciebie facet... - Dziwny i do tego ponury... - Mój mąż był taki sam. Może dlatego tak cię lubię...

Martyna zajmie miejsce Kasi w życiu Jakuba w finale sezonu "M jak miłość"

Bliska relacja Jakuba i Martyny na koniec sezonu "M jak miłość" to także zapowiedź tego, że właśnie przy tej kobiecie Karski ma szansę dojść do siebie po zdradzie zakłamanej Kasi, która postanowi, że ani mąż ani kochanek nigdy nie poznają prawdy, który z nim jest ojcem dziecka.

Finał sezonu M jak miłość. Tak się skończy ostatni odcinek! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.