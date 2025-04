M jak miłość, odcinek 1871: Martyna zadba o Jakuba, kiedy dowie się o ciąży Kasi. Na przyjaźni się nie skończy w finale sezonu? - ZDJĘCIA

- Nie chcę się mądrzyć, ale wiem, co czujesz... Byłam tam i znam to dobrze. Jak byłam w najgorszym dołku, to przyjeżdżała tu Agata. Upierdliwa jak wrzód na tyłku. Pamiętam, że byłam na nią wściekła. A ona nie odpuszczała. Ja też ci nie odpuszczę... Słyszysz? W takich momentach człowiek potrzebuje dobrego kumpla... Spójrz na mnie i powiedz, co się dzieje... Coś się stało jeszcze, prawda?

- Kaśka jest w ciąży... Nie wiadomo, czy z Mariuszem czy ze mną... Popieprzone to jest. To ja chciałem mieć dziecko. Naciskałem, prosiłem, Kaśka się broniła a teraz...

- Zrobicie testy?

- Tak, czekaliśmy do 8. tygodnia, bo dopiero testy z krwi są miarodajne. I dzisiaj jedziemy na badanie i dlatego sorry, że nie jestem specjalnie rozmowny. Będziemy znać wyniki testu DNA w ciągu 48. godzin. To sprawdzone laboratorium, znam temat. Moi klienci już nie raz robili tam testy...

- Nie wiem, czego ci życzyć w takiej sytuacji... A czego ty byś chciał?

- Kiedyś bardzo chciałem tego dziecka, a teraz... Po prostu chcę znać prawdę... - powie załamany Jakub.