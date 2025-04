M jak miłość, odcinek 1871: Tylko ona dowie się kto jest ojcem dziecka Kasi. Nowa bohaterka w finale sezonu wpłynie na dalsze losy Kasi, Jakuba i Mariusza - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 ostatni przed wakacjami - finał sezonu - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Finał sezonu "M jak miłość", który nastąpi w 1871 odcinku będzie popisem zakłamania Kasi Karskiej, która jest w ciąży z Jakubem, ale wrobi w ojcostwo Mariusza. Powód? Za nic w świecie nie będzie chciała dopuścić, by ciąża, a później niechciane dziecko, rozdzieliło ją z kochankiem.

Ta kobieta w finale sezonu "M jak miłość" pomoże Kasi okłamać Jakuba i Mariusza

Kiedy na koniec sezonu "M jak miłość" wyniki testów DNA wykażą jednoznacznie, że Kasia urodzi dziecko Jakuba, że to nie Mariusz jest ojcem, najpierw kompletnie się załamie, a później weźmie los w swoje ręce! Kasia posunie się do oszustwa i będzie gotowa kłamać nawet do końca życia. A pomoże jej pewna laborantka – Anna Sokołowska (w tej roli Katarzyna Russ) – która będzie winna lekarskiej przysługę.

Tak Kasia i laborantka Anna sfałszują wyniki badań DNA w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość"

W ostatnim 1817 odcinku "M jak miłość" Kasia zmusi dawną koleżankę, by wynik kolejnego badania DNA sfałszowała. Tak, by test na ojcostwo wykazał, że dziecko nie jest z Jakubem spokrewnione. Bo tylko wtedy będzie mogła pozbyć się problemu, żeby rozwód z Kubą stał się faktem.

M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Ta miłość zwycięży śmierć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Wiesz, o co mnie prosisz? Jeśli to wyjdzie na jaw to będzie mój koniec! - Nie wyjdzie! Posłuchaj, tu chodzi o moje życie... Po prostu zbadaj inną próbkę i zapomnij o całej sprawie! - Kasia w finale sezonu "M jak miłość" w szczegółach obmyśli jak sfałszować wyników testów DNA.

Jakub w finałowym 1871 odcinku "M jak miłość" uwierzy, że nie jest ojcem dziecka Kasi

W efekcie nieświadomy przekrętu Kasi Jakub w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" zgodzi się, żeby żona zabrała go zaufanego laboratorium i żeby tam zrobili badania. Nie będzie miał pojęcia do jak podłej intrygi jest zdolna Kasia. A najgorsze będzie to, że Jakub uwierzy, że to nie on jest ojcem dziecka.

- Przyjmiesz każdy wynik? - zapyta żonę Jakub. - Każdy... - skłamie Kasia. - I jeśli test wykaże, że to ja jestem ojcem powiesz Mariuszowi prawdę? - To nie będzie łatwe, ale chyba nie mam innego wyjścia, prawda?

Tak Mariusz zareaguje na ciążę Kasi na koniec "M jak miłość" w 1871 odcinku

Reakcja Mariusza na ciążę Kasi w finałowym 1871 odcinku "M jak miłość" też będzie dość niespodziewana! Na wieść o tym, że będą mieli dziecko, że zostanie ojcem, chociaż nigdy tego nie planował, kochanek Kasi wpadnie w euforię. Nie podejrzewając, że tak jak Jakub, został perfidnie przez Kasię oszukany.

Czy kłamstwo Kasi w "M jak miłość" wyjdzie na jaw, a koleżanka Anna ją wyda?

Jedyną osobą, która na koniec sezonu "M jak miłość" w 1871 odcinku będzie mogła przerwać kłamstwa Kasi okaże się laborantka Anna. Niestety póki co "znajoma" dochowa tajemnicy, bo w grę będzie wchodziła także jej przyszłość. Na pewno od nowej bohaterki będą zależały dalsze losy Kasi, Jakuba i Mariusza, a więcej wyjaśni się w kolejnym sezonie "M jak miłość" jesienią po długiej przerwie wakacyjnej.