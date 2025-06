M jak miłość. Aneta i Olek nieźle popłyną na weselu Kamy i Marcina! Tak zaszaleją bez Boryska - ZDJĘCIA

Aneta i Olek odbiją sobie na weselu Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach zadzieje się u Anety i Olka, którzy wcale nie będą gorsi od Kamy i Marcina! I choć oczywiście ich nie przebiją, gdyż nie będą mieli jak, bo sami już będą po ślubie, to nieźle odbiją to sobie właśnie na weselu u Chodakowskich! I nic dziwnego, gdyż ich wcale nie wyglądało tak, jak mogli sobie wymarzyć, bo z racji okoliczności i aresztowania ortopedy wcale się nie odbyło!

Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej małżonkowie wszystko nadrobią! Tym bardziej, że Olek w końcu wróci do zdrowia po przebytym coidzie i znów będzie w pełni sił! A oni wybiorą się na nie bez dziecka! Jednak czy to na pewno skończy się dobrze?

Chodakowscy nieźle zaszaleją bez Boryska w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Ilona Janyst i Maurycy Popiel pochwalili się na swoich Instagramach zdjęciami z wesela Kamy i Marcina, które "M jak miłość" udostępniło także na swoim oficjalnym profilu.

Na fotografiach widzimy Chodakowskich po naprawdę grubej imprezie, na co wskazuje także sam opis aktorki, który daje jasno do zrozumienia, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Aneta i Olek nieźle zaszaleją bez Boryska, który wyląduje najpewniej pod opieką babci Iwony (Hanna Śleszyńska) i Jerzego (Karol Strasburger)! I to sprawi, że aż puszczą im hamulce!

- Ci państwo odpięli wczoraj wroty jak wszyscy normalni rodzice z dostępem do IMPREZKI🍾i nad dziecięciem opieki. Dziękuję, dobranoc, czekajcie na wrzesień, to będzie mocny sezon!🎥📺#onset #mjakmilosc #tv #series #anetkazbutawjezdza - skomentowała Ilona Janyst.

Co jeszcze wydarzy się u małżonków w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

A zwłaszcza Olkowi, który w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach wda się nawet w przepychanki z samym panem młodym! Do tego stopnia, że aż bracia Zduńscy - Piotr (Marcin Mroczek) i Paweł (Rafał Mroczek) będą musieli interweniować! Ale na szczęście chyba wszystko skończy się dobrze!

Jednak to wcale nie będzie koniec emocji u tej pary w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, na co także wskazała sama aktorka w swoim opisie! A to dlatego, że para zacznie także nadrabiać zaległości i w sferze intymnej i z tego względu wybierze się na romantyczny wyjazd tylko we dwoje! Czy w jego trakcie dojdzie do poczęcia kolejnego potomka, którego tak bardzo pragnęła Aneta? Przekonamy się już niebawem!