M jak miłość. Romantyczny wyjazd Anety i Olka w nowym sezonie! Zostawią Boryska i tak zmajstrują kolejne dziecko? - ZDJĘCIA

Olek w końcu wróci do zdrowia w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach zadzieje się w wątkach wszystkich Chodakowskich! I choć wszyscy będą żyli ślubem Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski), to i Aneta z Olkiem nie będą gorsi! A to dlatego, że scenarzyści zadbają i o nich!

Tym bardziej, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowski w końcu wróci do zdrowia, dzięki czemu znów zawita do kliniki! Ale Olek nie tylko będzie nadrabiał zaległości służbowe po przebytym covidzie i jego powikłaniach, ale także i te osobiste, gdyż przecież przez chorobę ucierpiało i na tym jego małżeństwo! Jednak do czasu!

Chodakowscy wyjadą bez Boryska w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A to dlatego, że już w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Olek zabierze żonę na romantyczny wyjazd tylko we dwoje! Ilona Jansyt pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami z planu, które i sama produkcja opublikowała na swoim oficjalnym profilu!

Na fotografiach widzimy Chodakowskich w ekskluzywnym hotelu ze spa, w którym odpoczną i zdecydowanie nadrobią stracony wcześniej czas! Szczególnie, że nie będzie z nimi Boryska, co w komentarzu potwierdziła jego rzeczywista mama! A zatem można przypuszczać, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nadrobią zaległości i w sferze intymnej!

- Taki tam normalny dzień w robocie🧖‍♀️ naprawdę, nic niezwykłego :p 🎥 - Do you find your job interesting, pleasurable even? - Yes, thank you, very much. #onset #series #tv #actress - skomentowała Ilona Janyst.

- Halo, halo. Uznam to za pomyłkę, że nikt nas tam nie zabrał!!! Ależ "Borysek" miałby uciechę 🤭 - napisała Edyta Kuźmin, czyli mama Tymona Szkopka.

Czy Aneta zajdzie w ciążę na romantycznym wyjeździe z mężem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Czy zatem w ten sposób w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach zostanie zmajstrowany kolejny Chodakowski, o którym tak bardzo już w finale 25 sezonu marzyła Aneta? Czy Chodakowska zajdzie w oczekiwaną ciążę i już niedługo wspólnie z Olkiem przywitają na świecie kolejne dziecko? Czy Borysek doczeka się siostrzyczki lub braciszka? Tego dowiemy się już w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!