M jak miłość. Zadzieje się między Jakubem i Martyną w nowym sezonie! Fani mają już swoje rozwiązanie - ZDJĘCIA

Pewnym jest, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Martyna i Jakub jeszcze bardziej się do siebie zbliżą! I choć była kochanka Marcina (Mikołaj Roznerski), jak i jego najlepszy przyjaciel już stali się sobie bliscy po śmierci gangstera Roberta (Kamil Drężek), którego detektyw zabił, aby uratować jej życie, a ona szybko mu się zrewanżowała, wspierając go po rozstaniu z jego niewierną żoną Kasią, która odeszła do kochanka Mariusza, a na dodatek okłamała ich obu w sprawie swojej ciąży, to w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej pójdzie to jeszcze dalej! A to dlatego, że oboje będą już w zupełnie innym miejscu niż na początku!

Karski pozbiera się dzięki Wysockiej w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Jakub w końcu pozbiera się po odejściu Kasi do kochanka Mariusza, a także jej kłamstwie w sprawie dziecka. Tym bardziej, że wciąż ani on, ani Sanocki nie będą świadomi tego, że Karska tak naprawdę urodzi dziecka męża. A pomoże mu w tym nie kto inny jak oczywiście Martyna, która doskonale będzie wiedzieć, co on odczuwa, gdyż przecież sama była w podobnej sytuacji z Marcinem, który zrezygnował z niej dla Kamy (Michalina Sosna) i swoich dzieci - Mai (Laura Jankowska) i Szymka (Staś Szczypiński).

Krzysztof Kwiatkowski pochwalił się na swoim Instagramie wspólnym zdjęciem z Magdaleną Turczeniewicz z planu, które i "M jak miłość" udostępniło na swoim profilu. Na fotografii widać w tak dawno niewidziane uśmiechy na twarzach Martyny i Jakuba, a na zamieszczonym poniżej opisie wskazówkę, że między tą dwójka naprawdę sporo się zadzieje w nowym sezonie po po przerwie wakacyjnej, gdy Karski w końcu dojdzie do siebie właśnie dzięki obecności Wysockiej.

- A na planie @mjakmilosc.official Jakub i Martyna dyskutują o sprawach ważnych i ważniejszych🙏🔥🔥 - skomentował Krzysztof Kwiatkowski.

Czy Martyna i Jakub będą razem i sami zostaną rodzicami w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

I to już pozwoliło snuć fanom domysły, co tak naprawdę wydarzy się w wątku tej pary w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach! I oczywiście, obok komentarzy, że bardzo do siebie pasują i powinni być razem, pojawił się także i ten o dziecku!

- Pięknie razem wyglądają 😍;

- Pasujecie do siebie :) Fajni :));

- Chyba nowa, serialowa para będzie 🙂;

- Kurcze jak nie lubiłam postaci Martyny, tak teraz kibicuje jej i Kubie🔥👏;

- Idealna para 🔥❤️🔥;

- To jest dobrze dobrana para nawet są podobni do siebie. 🙏🏻❤️❤️;

- Super parka! Kibicuje im i trzymam kciuki aby byli razem❤️

- Oni będą razem ❤️❤️

- Będzie świetna para 🥰;

- Powinniście być razem zawsze ale to zawsze Kuba jest osobą która zasługuje na prawdziwą miłość 😍;

- Kuba i Martyna to dobry pomysł nawet fajnie żeby mieli swoje dzieciątko;

- No super wymyśliłaś. Też o tym pomyślałam👍👍👍;

- Martyna na początku mnie denerwowała ale fajnie ocieplili jej wizerunek przy Kubie. Kuba super facet i zasługuje na drugą szansę być szczęśliwy....niech będą szczęśliwi wezmą ślub i żeby mieli wspólne dzieciątko poczęte z miłości oboje na to zasługują.

Ale czy te marzenia fanów w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej faktycznie się spełnią? Bardzo możliwe, że Martynę i Jakuba połączy coś więcej niż przyjaźń, tym bardziej, że tego już wcześniej chcieli sami widzowie. A zwłaszcza, gdy zobaczyli przemianę Wysockiej i to jak pomogła Karskiemu, tak okrutnie potraktowanego przez żonę. Więc jest szansa na to, że i tu pojawi się miłość! szczególnie, że sam aktor zapowiedział w ich wątku ogień!

A dziecko i tak będzie, gdyż przecież Kuba i tak zostanie ojcem, choć początkowo jeszcze nie będzie tego świadomy. Ale czy z czasem kłamstwo Kasi się wyda? I jak wtedy zachowa się Karski? Jak potoczy się jego relacja z Martyną? I czy i tutaj pojawi się dziecko? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

