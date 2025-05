M jak miłość. Rodzina Anety i Olka powiększy się w nowym sezonie? Ogłosiła już radosną nowinę! - ZDJĘCIA

Nie zabraknie emocji u Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość"

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach zadzieje się w wątkach wszystkich Chodakowskich! I to nie tylko u Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski), których przecież będzie czekał ślub, a także wspólna praca w agencji i zmierzenie się z nowym wrogiem (Grzegorz Kowalczyk) czy u Aleksandry (Małgorzata Pieczyńska) i Erwina (Andrzej Dopierała), który zmieni się u jej boku aż nie do poznania, ale przede wszystkim u Anety i Olka!

A to dlatego, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowski w końcu wróci do zdrowia, jak i do pracy po przebytym covidzie, ale również i do formy, dzięki czemu będą mogli na poważnie pomyśleć o dziecku i rodzeństwa dla małego Boryska, którego tak bardzo zapragnęła Aneta w finale sezonu!

Czy Aneta i Olek znów zostaną rodzicami w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Aneta zajdzie w kolejną ciążę, a rodzina Chodakowskich znów się powiększy? Czy żona Olka doczeka się upragnionego kolejnego dziecka i załatwi Boryskowi braciszka lub siostrzyczkę?

Ilona Janyst pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie nagraniem z planu, które "M jak miłość" także udostępniło na swoim profilu! I nic dziwnego, gdyż na nim aktorka nieco zdradziła, co wydarzy się w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej właśnie w ich wątku! I otwarcie przyznała, że czekają ją fajne, nocne sceny! Ale wówczas urwała wypowiedź, aby przypadkiem za dużo nie zdradzić. Choć to i tak już dało do myślenia! A zatem czy to może oznaczać 1?

- Dzień dobry. To jest wiadomość dla wszystkich fanów "M jak miłość". Szczególnie wielbicieli Anetki i w ogóle wątków około Chodakowskich. Fajne mamy teraz rzeczy w serialu. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii i wrażeń za kilka miesięcy, kiedy będziecie to oglądać. Dzisiaj czeka mnie długo dzień, noc w zasadzie i tyle, nic. Tak się tylko postanowiłam zameldować raz na jakiś czas - zakończyła Ilona Janyst, nie chcąc zdradzić wszystkiego.

Czy Aneta zajdzie w upragnioną ciążę w "M jak miłość" po wakacjach?

Tym bardziej, że tego samego dnia na planie "M jak miłość" był obecny także Maurycy Popiel, a nikt więcej z rodziny Chodakowskich akurat się nie meldował! Czy zatem faktycznie szykuje się upojna noc Anety i Olka, która zakończy się ciążą, tak bardzo upragnioną przez lekarkę? Czy małżonkowie będą spodziewać się kolejnego dziecka, a ich rodzina w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej faktycznie się powiększy? Tego dowiemy się już za 3 miesiące!