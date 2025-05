M jak miłość. Pełna mobilizacja u Chodakowskich! Dojdzie do zmian w rodzinie w nowym sezonie - ZDJĘCIA

M jak miłość. Będzie się działo u Anity i Kamila! To zupełnie nie to, czego można się spodziewać- ZDJĘCIA

Wielkie zmiany u Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w rodzinie Chodakowskich wiele się zmieni i to u każdego z jej członków! Oczywiście, tuż po oświadczynach Kamy w finale 25 sezonu, jak i później samego Marcina, wszyscy będą oczekiwać na ich ślub.

A także z pewnością z uwagą śledzić poczynania ukochanej detektywa w agencji jego i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), do której w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej oficjalnie dołączy po upadku swojego butiku z Anią (Alina Szczegielniak). Tym bardziej, że już wiadomo, że zrobi się tam gorąco, a Chodakowscy zyskają nowego wroga (Grzegorz Kowalczyk)!

Przemiana Ani i Erwina w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Ale nie tylko u nich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach sporo się zadzieje, bo wiele zmieni się i u Aleksandry i Erwina. Małgorzata Pieczyńska pochwaliła się ich wspólnym zdjęciem z Chodakowskimi na swoimi Instagramie, gdzie zapowiedziała pełną mobilizację w rodzinie! I nic dziwnego, gdyż poza ślubem Kamy i Marcina i w jej życiu i stryja Ślązaczki trochę się wydarzy!

- Przygotowujemy powakacyjne odcinki! 🎥W rodzinie Chodakowskich pełna mobilizacja❤️❤️❤️ #serialowarodzinka #naplanie #onset #actresslife #aktorskieżycie #noweodcinki #nowysezon #serial - podpisała Małgorzata Pieczyńska.

Przede wszystkim w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Erwin u boku Aleksandry zmieni się nie do poznania i zaskoczy wszystkich swoją nową fryzurą. Podobnie z resztą jak i jego bratanica Ania! Ślązacy przejdą zaskakujące metamorfozy, które z pewnością nie będą bez znaczenia w kontekście ich dalszych losów!

Rodzina Anety i Olka powiększy się w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Jednak to przecież nie koniec Chodakowskich, gdyż w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach emocji jak zawsze nie zabraknie i u Anety i Olka! Co najważniejsze, Chodakowski w końcu wróci do zdrowia, a tym samym i do pracy po przebytym covidzie, a więc może pojawi się też przestrzeń do powrotu do rozmowy o powiększeniu ich rodziny.

Tym bardziej, że już w finale 25 sezonu Chodakowska wspomniała, że Boryskowi (Tymon Szkopek) przydałoby się rodzeństwo, więc może i w tym temacie coś się zadzieje, a u Anety i Olka pojawi się kolejne dziecko!