Nowy Erwin w M jak miłość. Tak zmieni go uczucie Aleksandry w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Niezwykła metamorfoza Erwina w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Erwin zmieni się nie do poznania! I to nie bez przyczyny, gdyż właśnie tak odmieni go miłość do ukochanej Aleksandry! I choć już w obecnym sezonie widzowie mogli poznać jego romantyczną i delikatną naturę, to w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zobaczą jeszcze więcej!

I to nie tylko w zachowaniu Ślązaka, ale i jego wyglądzie, gdyż stryj Kamy i Ani przejdzie niezwykłą metamorfozę i już w niczym nie będzie przypominał dawnego siebie! A zatem co się zmieni?

Tak zmieni się stryj Kamy i Ani w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach ukochany Aleksandry pojawi się z zupełnie inną twarzą! A wszystko za sprawą fryzury, która całkowicie go odmieni! Małgorzata Pieczyńska pochwaliła się wspólnym zdjęciem z planu, na którym widzimy jej bohaterkę w towarzystwie Kamy, jak i jej odmienionego ukochanego, jak i jego bratanicę! Czyżby rodzina Ślązaków wzięła z siebie przykład?

Bardzo możliwe, bo w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i Ania zaskoczy wszystkich nową fryzurą. Tyle tylko, że ona postawiła głównie na ich kolor, z kolei jej wujek na długość, gdyż w ruch poszła tu maszynka! I z tego względu widzowie nie będą już dłużej oglądać Erwina w roztrzepanych włosach, gdyż w kolejnych odcinkach zobaczą ją już krótko przystrzyżonego i zdecydowanie bardziej poważnego i zmężniałego!

Czym będzie spowodowana przemiana Ślązaka w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Ale co będzie stać za przemianą Erwina w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach? Z pewnością niemałą rolę odegra tu miłość do Aleksandry i siła ich uczucia, dla której Ślązak będzie chciał być jeszcze lepszą wersją siebie. A może także i zbliżający się ślub Kamy i Marcina (Mikołaj Roznerski)! Czy i jej stryj zdecyduje się pójść tą samą drogą i w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej także poprosić Chodakowską o rękę? Tego dowiemy się już w nowym 26 sezonie!