M jak miłość. Ślub Kamy i Marcina będzie oryginalny i długo go zapamiętają! Mikołaj Roznerski ujawnił, w jaki sposób wezmą ślub

Kiedy będzie ślub Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość"?

Na ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość" czeka wielu widzów! Jeśli w ogóle do ślubu dojdzie, to zobaczymy go zapewne nie od razu po rozpoczęciu następnego sezonu we wrześniu 2025 r., tylko nieco później. Oczywiście są i tacy, którzy uważają, że Chodakowski powinien wrócić do byłej żony Izy (Adriana Kalska) i na nowo stworzyć z nią rodzinę dla swoich dzieci.

Marcin i Iza nie będą razem w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej

Wydaje się jednak, że w "M jak miłość" nie ma na to szans, że po tym jak Iza zdradziła i porzuciła Marcina dla niezrównoważonego psychicznie Radka (Philippe Tłokiński), Marcin w głębi serca nigdy jej nie wybaczy. Chociaż Iza nadal jest mu bliska i martwi się o to, jaki koszmar przeżyła z Radkiem, który ją uderzył. To nie pierwszy raz kiedy Iza stała się ofiarą przemocy ze strony męża. Uwierzyła jednak, że psychol Radek się zmieni dzięki terapii... Czy tak się stanie? Okaże się w nowym sezonie "M jak miłość".

Póki co w kręconych odcinkach "M jak miłość" Kama i Marcin nie tylko będą razem pracować w agencji detektywistycznej, ale także szykować się do ślubu. Bo uparta, zadziorna Ślązaczka nie odpuści Chodakowskiemu. Skoro przyjął jej oświadczyny, zgodził się na ślub, to nie spocznie póki się nie pobiorą.

Mikołaj Roznerski ujawnił jak będzie wyglądał ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość"

Mikołaj Roznerski w wywiadzie dla Radia ESKA nie mógł zdradzić szczegółów ślubu Kamy i Marcina w kolejnym sezonie "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie, ale wspomniał, że odbędzie się w oryginalny sposób.

- Skończyliśmy emisję na tym, że Kama oświadczyła się Marcinowi. Są to oświadczyny dosyć niekonwencjonalne, ale świat się rozwija. I myślę, że możemy się spodziewać ślubu, ale w jaki sposób, jak to będzie wyglądało, to już nie będę zdradzał państwu - ujawnił Roznerski.