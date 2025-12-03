M jak miłość, odcinek 1899: Michał zniszczy marzenia Franka! Powie mu, jak oszukały go Aneta z Dorotą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w 2025 roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1899 odcinku "M jak miłość" Bartek urządzi parapetówkę w Siedlisku, które zakupi w prezencie dla Doroty od Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek)! Oczywiście, Lisiecki postanowi to uczcić, dlatego zaprosi na to wydarzenia nie tylko rodzinę, ale także i Franka, z którym jego żona zaprzyjaźniła się w trakcie swojego pobytu w szpitalu. Chłopiec pozytywnie odpowie na jego zaproszenie i za zgodą kuratora zjawi się w Grabinie pod opieką Anety.

W 1899 odcinku "M jak miłość" Franek od razu znajdzie wspólny język z najbliższymi Doroty, ale najbliżej będzie mu z pewnością do chłopaka Basi, Michała, który tak jak on będzie piłkarzem. Sportowcy od razu zaczną wymieniać się doświadczeniami, ale niestety to nie skończy się dobrze...

Michał wygada się przed Frankiem w 1899 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w pewnym momencie w 1899 odcinku "M jak miłość" Michał nieco się zagalopuje, przez co wyda przed Frankiem, Anetę i Dorotę. A to dlatego, że piłkarz da mu jasno do zrozumienia, że po kontuzji już nie wróci na boisko i nie będzie profesjonalnym sportowcem, czym ogromnie go dotknie.

Szczególnie, że przecież zarówno Chodakowska, jak i Kawecka, zapewniały go, że jeśli o siebie zawalczy i weźmie się za ćwiczenia, to będzie miał szansę wrócić na boisko. Ale prawda w 1899 odcinku "M jak miłość" okaże się jednak inna, czego zrozpaczony chłopak nie będzie im darował! I otwarcie im wygarnie, co o tym myśli!

- Mówiliście wszyscy, że może jeszcze kiedyś zagram, jak się przyłożę do ćwiczeń, że jeszcze nic nie wiadomo… A wiedzieliście od początku, co nie?! I wszyscy wokół to już wiedzą! Że nigdy nie będę grał zawodowo?! - wyrzuci im wściekły Franek.

Oszukany Franek nie będzie chciał słuchać tłumaczeń Anety i Doroty w 1899 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1899 odcinku "M jak miłość" zarówno Aneta, jak i Dorota, od razu spróbują chłopca uspokoić i na spokojnie wszystko mu wytłumaczyć, ale wzburzony Franek będzie w takim stanie, że nawet nie będzie miał ochoty ich słuchać. Szczególnie, iż będzie przekonany, że usłyszy od nich kolejne kłamstwa!

- Franek, spokojnie, to nie tak… - zacznie tłumaczyć się jedna z nich.

- Proszę cię, usiądź, porozmawiamy... - doda druga.

Ale niestety, w 1899 odcinku "M jak miłość" wściekły Franek nie będzie miał na to ochoty! I tak się na nie zdenerwuje, że w końcu od nich ucieknie, czym mocno wszystkich zmartwi! A zwłaszcza Anetę i Dorotę, które będą spodziewać się nawet najgorszego, gdyż przecież w jednej chwili Michał zniszczy mu wszystkie marzenia. I ogromnie pożałuje tego, że powiedział o kilka słów za dużo. Tyle tylko, że na tą refleksję będzie już trochę późno...