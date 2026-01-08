M jak miłość, odcinek 1903: Pożegnanie Magdy z Nadią podczas ślubu Dimy i Julii w bistro. Dostanie wyjątkowy prezent! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1903 odcinku „M jak miłość” Magda zrozumie, że ślub Julii i Dimy oznacza dla niej coś znacznie więcej niż tylko ważne rodzinne wydarzenie. To właśnie wtedy nadejdzie moment pożegnania z Nadią, dziewczynką, która na stałe zapisała się w jej sercu. Choć Budzyńska od dawna wiedziała, że Dima planuje wrócić do Ukrainy, nie była gotowa na to, że rozstanie nastąpi tak szybko i w tak symbolicznych okolicznościach.

Ślub Julii i Dimy w 1903 odcinku "M jak miłość" to ostatnie chwile Magdy z Nadią

Ślub Julii i Dimy w 1903 odcinku „M jak miłość” odbędzie się w kameralnej atmosferze, bez hucznego wesela. Zakochani, którzy spodziewają się dziecka, zdecydują się na skromną uroczystość w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), w gronie najbliższych. Wśród zaproszonych gości znajdą się Magda i Andrzej Budzyńscy (Krystian Wieczorek), a także Sylwia (Hanna Turnau) i Adam Werner (Jacek Kopczyński). Najważniejszą osobą dla Dimy pozostanie jednak jego córka Nadia, która będzie świadkiem ślubu ojca.

Do samego końca Magda nie będzie miała świadomości, że to spotkanie stanie się pożegnaniem. Julia i Dima zaproszą Budzyńskich, nie zdradzając swoich planów wyjazdu. Dopiero w trakcie uroczystości i tuż po niej Budzyńska zrozumie, że Nadia razem z ojcem i przyszłą macochą na stałe opuści Polskę i zamieszka we Lwowie. To tam Dima zamierza wrócić do pracy w szpitalu i stworzyć dom dla Julii, ich wspólnego dziecka oraz Nadii.

Pożegnanie Magdy z Nadią. Podaruje dziewczynce prezent

Najbardziej poruszająca scena 1903 odcinka „M jak miłość” rozegra się właśnie między Magdą a Nadią. Dziewczynka, żegnając się z kobietą, którą traktowała jak rodzinę, nie będzie kryła emocji. Magda spróbuje zachować spokój, ale rozstanie okaże się dla niej wyjątkowo bolesne. By Nadia dtale pamiętała Budzyńską, wszystkie chwile, które spędzały w siedlisku i nie tylko, żona Andrzeja przygotuje dla córki Dimy wspaniały prezent. Właśnie podczas ślubu w bistro podaruje Nadii czerwone pudełeczko. W środku będzie znajdował się piękny naszyjnik, który Magda nałoży. na szyję dziewczynki. To symboliczny gest, by Nadia nie zapomniała o tym, co wydarzyło się w Polsce. Po ślubie Julia, Dima i Nadia wyruszą w drogę do Ukrainy, zostawiając za sobą nie tylko Polskę, ale też ważny rozdział w życiu Magdy. Dla Budzyńskiej będzie to jedno z najtrudniejszych pożegnań.