M jak miłość, odcinek 1899: Magda straci siedlisko! Bartek kupi je w prezencie dla Doroty - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1899 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Magda najpierw padła ofiarą Kazimierza Święcickiego (Artur Paczesny), a potem jego brata Błażeja (Adrian Budakow). Zgodził się on spełnić jego prośbę i dopiec jego sąsiadce. Zaangażował do tego nawet kogoś jeszcze – niejakiego prezesa Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski), który przelał Budzyńskiej mnóstwo pieniędzy na konto jej fundacji, a potem oskarżył o sprzeniewierzenie funduszy. Tak Magda trafiła do aresztu.

Siedlisko Magdy zmieni właścicieli w 1899 odcinku „M jak miłość”

W 1899 odcinku „M jak miłość” historia zatoczy koło. Siedlisko, które kiedyś należało do Bartka, znowu trafi w jego ręce. Zapewne przez ostatnich kilka lat często, chcąc nie chcąc, o nim myślał. W końcu teraz, kiedy jako mąż milionerki ma z nią wspólnotę majątkową, może ziścić swoje marzenia i na powrót stać się właścicielem pensjonatu.

Sprawi Dorocie niespodziankę. Lisiecki odkupi to, co niefortunnie stracił z byłą żoną Ulą (Iga Krefft), która w Australii przelała obcemu cały kredyt, by w jej imieniu zainwestował w kryptowaluty. Po załamaniu rynku wszystko straciła i ona i Bartek, łącznie z warsztatem samochodowym w Jonkowie. I zorganizuje w odzyskanym siedlisku parapetówkę z udziałem przyjaciół.

Co będzie z siedliskiem w 1899 odcinku "M jak miłość"? Dorota i Bartek tam zamieszkają?

Siedlisko ponownie trafi w ręce Bartka, ale co stanie się z Budzyńskimi w 1899 odcinku „M jak miłość”? Gdzie będą mieszkać, kiedy Magda wyjdzie na wolność? Najpewniej w mieszkaniu w Warszawie. Ale kto będzie prowadził pensjonat?

Trudno wyobrazić sobie Dorotę zakasującą co rano rękawy i przygotowującą śniadanie dla gości… Albo zatrudnią kogoś do pomocy, albo Siedlisko przestanie być pensjonatem i zamieni się w coś zupełnie innego. I czy po zakupie pensjonatu małżeństwo nadal będzie myśleć o wyprowadzce z Grabiny? Wiele pytań, na które odpowiedzi poznamy najwcześniej w kolejnych odcinkach "M jak miłość" na początku 2026 roku.

