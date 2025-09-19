M jak miłość, odcinek 1883: Rogowski pozna Agnes! Dowie się, że jest jego nieślubną córką? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1883 odcinku "M jak miłość" Artur w końcu pozna nieco bliżej Agnes, gdyż po jej przejeździe z Niemiec do Grabiny na ich jednym spotkaniu się nie skończy! Tym bardziej, że Rotke wreszcie się odważy i przestanie zasypywać Rogowskiego głuchymi telefonami tylko sama weźmie byka za rogi i zjawi się w jego miejscu zamieszkania, prosząc Marysię i Barbarę (Teresa Lipowska), o rozmowę z nim.

Oczywiście, teściowa i żona Artura doprowadzą ją do Rogowskiego, który zgodzi się spotkać z Agnes. Szczególnie, gdy dowie się, że jest ona córką jego tragicznie zmarłej ukochanej sprzed lat Elsy Meyer, która dopiero co zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w Niemczech, co on przecież mocno przeżył. Dlatego tym bardziej zgodzi się wysłuchać Rotke, a na ich jednym spotkaniu się nie skończy, gdyż w 1883 odcinku "M jak miłość" dojdzie już do kolejnego!

Artur okaże się ojcem Agnes w 1883 odcinku "M jak miłość"?

Szczególnie, że w 1883 odcinku "M jak miłość" Artura z pewnością wciąż będzie dręczyło jedno pytanie. A mianowicie, czemu jego dawna ukochana tak nagle zniknęła i zerwała z nim kontakt, skoro byli parą. Czy odpowiedzią na to będzie właśnie Agnes? Czy wówczas wyjdzie na jaw, że Elsa odeszła od Rogowskiego ze względu na swoją nieplanowaną ciążę i urodzenie jego dziecka, o którym wtedy bała mu się powiedzieć? Tym bardziej, że przecież oboje byli młodzi i mieli ambitne plany na przyszłość.

Czy w 1883 odcinku "M jak miłość" Rotke przyzna, że Artur jest jej ojcem, a Rogowski w końcu się dowie, że ma nieślubną córkę? A może mąż Marysi sam połączy kropki i odkryje prawdę? Jak wówczas się zachowa? Czy zdecyduje się uczestniczyć w życiu Agnes po śmierci jej matki?

Rotke dołączy do rodziny Rogowskich w 1883 odcinku "M jak miłość"?

I jak w 1883 odcinku "M jak miłość" zareagowałaby na to Marysia? Czy włączyłaby Agnes do rodziny Rogowskich, a co za tym idzie i Mostowiaków? Czy Basia (Karina Woźniak), Piotrek (Marcin Mroczek) i Paweł (Rafał Mroczek) zyskaliby nową siostrę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 1883 odcinku "M jak miłość"!