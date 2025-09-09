M jak miłość, odcinek 1878: Córka ukochanej Artura wkroczy do życia Rogowskich! Przyjazd Agnies zaskoczy Marysię - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1878 odcinku "M jak miłość" z Arturem kolejny raz skontaktuje się Agnes, córka jego dawnej ukochanej, która 2 tygodnie wcześniej zginie w wypadku samochodowym w Niemczech, co on mocno przeżyje. I nic dziwnego, gdyż przecież przed laty był związany z Elsą Meyer, która niespodziewanie zakończyła ich relację i wyjechała, przez co ich kontakt się urwał.

I zdaje się, że w 1878 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że właśnie z powodu ciąży Elsy, gdyż przecież Artur nie będzie miał pojęcia, o tym, że jego dawna ukochana urodziła dziecko. Jednak gdy Agnes ponownie skontaktuje się z Rogowskim, a nawet przyjedzie za nim do Grabiny, to wszystko stanie się jasne!

Córka dawnej ukochanej Artura poprosi go o spotkanie w 1878 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1878 odcinku "M jak miłość" Agnes już nie stchórzy, jak stanie się to za pierwszym razem! Zdradzamy, że córka Elsy Meyer skontaktuje się z Arturem tuż po tym, jak Rogowski dowie się o jej wypadku od swojego przyjaciela Marka (Tomasz Traczyński), ale za pierwszym razem poczeka tylko jak lekarz odbierze i usłyszy jego głos, po czym się rozłączy.

Jednak od razu postanowi się jeszcze upewnić, że dodzwoniła się pod właściwy numer, dlatego wybierze jego numer raz jeszcze i spyta, czy rozmawia, czy z doktorem Rogowksim. A gdy on to potwierdzi, to ona znów się rozłączy i już nie oddzowni!

Ale tylko do czasu, bo w 1878 odcinku "M jak miłość" podejmie kolejną próbę, ale tym razem już nie ucieknie! A wręcz przeciwnie, gdyż sama poprosi Artura o spotkanie. Jednak na tym nie poprzestanie i przyjdzie za nim także do Grabinie!

Agnes zjawi się w Grabinie w 1878 odcinku "M jak miłość"!

W 1878 odcinku "M jak miłość" córka Elsy Meyer wkroczy do rodzinnego domu Mostowiaków, po czym przedstawi się Marysi i Barbarze i zacznie wypytywać o Artura, czym nieco je zszokuje. I choć obie będą wiedzieć o istnieniu dawnej znajomej Rogowskiego, a jego żona będzie nawet wiedzieć, że w przeszłości byli ze sobą związani, to jednak jej widok nieco ją zaskoczy.

Tym bardziej, że wówczas jeszcze pewnie nie będzie wiedzieć, że to właśnie ona wydzwaniała wieczorem do jej męża! Ale w 1878 odcinku "M jak miłość" i dla niej już wszystko stanie się jasne! Szczególnie, że oczywiście dojdzie do jej spotkania z jej mężem!

- Nazywam się Agnes Woodky i szukam doktor Artur Rogowski - powie im kobieta.