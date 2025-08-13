M jak miłość. Nagła śmierć wstrząśnie Arturem Rogowskim. Mąż Marysi dowie się, że jego ukochana Elsa nie żyje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Nadchodzący sezon "M jak miłość" w Grabinie zacznie się od przykrych wiadomości i wydarzeń, które mocno się odbiją na Rogowskich. Już w drugim odcinku po wakacyjnej przerwie, dokładnie 1873 odcinku "M jak miłość" do Artura Rogowskiego dotrze informacja o śmierci dawnej ukochanej, Elsy Meyer. Byli parą jeszcze na studiach, podczas jego wyjazdu do Niemiec. Dlaczego Artur nigdy nie wspomniał o niej Marysi? Czy Rogowski miał coś do ukrycia przed żoną? Co łączyło Artura i Elsę?

Tak Artur Rogowski z "M jak miłość" zabawiał się na studiach w Niemczech

Na te pytania nie poznamy odpowiedzi już w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach, ale wiadomo już, że Rogowski podczas studiów w Niemczech prowadził bardzo bujne życie towarzyskie na uniwersytecie w Hamburgu. Rąbka tajemnicy uchylił już jakiś czas temu jego dawny kolega, kardiolog Marek (Tomasz Traczyński), który przyjął zaproszenie od Rogowskich na kolację, gdy swatali go z Judytą (Paulina Chruściel).

Zupełnie niespodziewanie znajomy Artura wyjawił jego wstydliwy sekret, który dla Marysi był sporym zaskoczeniem.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze

- Jak już wyszliśmy, to hulaj dusza, piekła nie ma! Mogliśmy wreszcie wyluzować po tych niekończących się dyżurach, napięciu, stresie... Więc ruszaliśmy w miasto - wygadał się Marek. - Byliśmy młodzi, bardzo przystojni, wolni. No i chętnie z tej wolności korzystaliśmy! No cóż, lepiej grzeszyć i żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło! - Mów za siebie! - przerwał mu Rogowski. - Mój mąż niczego nie żałuje, ani niczego nie pamięta! - Oczywiście, że ja niczego nie żałuję... - zapewnił żonę Artur. - A teraz chwila prawdy... Proszę mi powiedzieć, co mój mąż ma na sumieniu i co takiego nabroił i czy była ładna? - Śmiało, śmiało, mów... - Rogowski nagle powstrzymał Marka, by ten nie powiedział Marysi za dużo.

Kim była Elsa, dawna ukochana Artura Rogowskiego z "M jak miłość"?

Po tej kolacji Rogowskich z Markiem w "M jak miłość", którą widzowie zobaczyli w jednym z odcinków wiosną, Marysia drążyła temat. Wypytywała Artura, jak bardzo rozrywkowy tryb życia wiódł w Hamburgu, czy był wtedy z kimś na poważnie, czy miał dziewczynę, z którą mieszkał. Mimo że ich małżeństwo trwa od lat, to do tej pory nie znała tej części przeszłości Artura, więc może się jeszcze mocno zaskoczyć.

Tak się stanie w 1873 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu kiedy Artur dowie się o śmierci byłej dziewczyny Elsy Meyer i nie wiedzieć czemu, nie zdoła ukryć przed Marysią dlaczego tak bardzo go to poruszy. Przecież nie widział dawnej ukochanej od lat, nie miał z nią kontaktu. Być może Rogowskiego i Elsę łączyło coś więcej niż uczucie, które wygasło przed laty.

Wkrótce w odcinkach "M jak miłość" jesienią wyjaśni się kim była Elsa i jak jej śmierć wpłynie na dalsze losy Marysi i Artura.