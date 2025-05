M jak miłość. To ona zostanie nową córką Barbary? Zajmie miejsce Marty u Mostowiaków - ZDJĘCIA

To ona w nowym sezonie "M jak miłość" po odejściu Marty będzie siostrą Marysi i córką Barbary

Ostatni sezon "M jak miłość" przyniósł spore zmiany w rodzinie Mostowiaków. Marta wyjechała na stałe do Włoch, bez pożegnania z Barbarą. Do Grabiny na krótko wrócił Mateusz (Rafał Kowalski), który jednak układa sobie życie z dala od rodzinnego domu i nic nie wskazuje na to, by miał znów zamieszkać z babcią, ciocią Marysią, wujkiem Arturem (Robert Moskwa) i kuzynką Basią (Karina Woźniak).

Ale w domu w Grabinie swoje miejsce na ziemi odnalazła Judyta Kosowska, samotna, spragniona bliskości i rodziny terapeutka z przychodni Rogowskich, która stała się dla Marysi kimś więcej niż przyjaciółką.

Tuż przed finałem sezonu "M jak miłość" z ust Judyty padło wyznanie miłości, które dla Marysi było ogromnym szokiem. Rogowska przecież traktuje ją jak młodszą siostrę. To dlatego tak często razem z Arturem zapraszają ją do swojego domu.

M jak miłość. Judyta zakochana w Marysi. Już nie będzie kryła się z tym uczuciem! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Chcę, żebyś usłyszała ode mnie coś... Chcę ci powiedzieć, że jesteś cudownym człowiekiem. Najcudowniejszym jakiego poznałam. I pewnie dlatego zakochałam się w tobie... - wyzna Kosowska. - To oczywiście z czasem już zupełnie inaczej wygląda, bo pokochałam cię jak siostrę. Za wszystko, co dla mnie robisz, za serce, które mi dałaś, za dobroć, którą od ciebie czuję... Jesteś dla mnie rodziną, której nie miałam... - Ale ja też cię kocham, jak siostrę... I chcę, żebyś wiedziała, że szanuję i akceptuję to, kim jesteś i kim się czujesz... - Całe życie żyłam w strachu przed odrzuceniem. Nigdy o tym nikomu nie mówiłam. Jesteś i zawsze będziesz dla mnie kimś wyjątkowym - Ty też...

Co się będzie działo z Judytą w "M jak miłość" po wakacjach?

Nachodzące odcinki "M jak miłość" od września rozwiną wątek Judyty, uczucia, którym obdarzyła Marysię, a przy okazji poznamy bliżej trudną relację terapeutki ze schorowanym ojcem. Wiele lat temu Kosowski (Stanisław Brejdygant) wyrzekł się jedynej córki, potępił Judytę za to, kim jest, za wybory, których dokonała w życiu. Pogodzili się dopiero dzięki Marysi, kiedy ojciec Judyty trafił do szpitala i zdał sobie sprawę, że może umrzeć skłócony do ostatnich swoich chwil z córką.

Nowy sezon "M jak miłość" jesienią będzie dla Judyty i jej ojca otwarciem kolejnego rozdziału rodzinnych relacji.

Judyta będzie nową córką dla Barbary w "M jak miłość" jesienią

W ciepłej, wrażliwej, ale bardzo zagubionej Judycie Kosowskiej już jakiś czas temu w "M jak miłość" Barbara dostrzegła samotną duszę, którą powinna się zaopiekować. Dom w Grabinie nie raz przecież stał się schronieniem dla cierpiących, pogubionych, których seniorka rodu Mostowiaków obdarzała uśmiechem, troską, miłością i przepysznymi potrawami. Z Barbarą każdy dzieli się radościami i smutkami.

Bez wątpienia w nowych odcinkach "M jak miłość" od września Judyta znajdzie u matki Marysi to, czego nie miała we własnej rodzinie. Wychowywał ją ojciec, a własnej matki Judyta nawet nie pamięta. A Barbara po stracie kolejnej córki, wyjeździe Marty do Włoch, dostrzeże w Judycie uderzające podobieństwo do Wojciechowskiej.