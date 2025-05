M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1870: Pojednanie Judyty z ojcem. Marysia załagodzi rodzinny spór Kosowskich - ZDJĘCIA

W 1870 odcinku "M jak miłość" nastąpi coś, czego nikt się nie spodziewa. Judyta (Paulina Chruściel) pojedna się z ojcem, który nie odzywał się do niej latami?! To za sprawą dramatycznych wydarzeń oraz pomocy i wsparcia Marysi (Małgorzata Pieńkowska) uda się doprowadzić do rozmowy psycholożki z tatą. Uparty i nieustępliwy Kosowski (Stanisław Brejdygant) wreszcie spojrzy na aferę rodzinną inaczej? W 1870 odcinku "M jak miłość" pojawi się wstęp do nowego otwarcia relacji między Judytą a ojcem.