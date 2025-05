M jak miłość

M jak miłość. Po porodzie Kasi wyda się, że dziecko jest Jakuba, bo będzie podobne do biologicznego ojca? Fani prześcigają się w teoriach

W nadchodzących odcinkach "M jak miłość" jesienią Kasia (Paulina Lasota) urodzi dziecko, którego ojcem jest Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Przed porodem ciężarna lekarka zrobi wszystko, by prawda o wynikach badań DNA nie wyszła na jaw, by Mariusz (Mateusz Mosiewicz) wierzył dalej, że to on jest ojcem! Ale czy po narodzinach dziecka uda się Kasi ukryć podobieństwo maleństwa do Jakuba? A może Karski odkryje kłamstwo, bo grupa krwi nie będzie zgodna? Fani snują domysły i dzielą się swoimi teoriami w sieci. Oto, co udało się nam znaleźć.