M jak miłość, odcinek 1878: Paweł zemści się na sprawcy wypadku Franki! Dominik Walat pozostanie bezkarny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1878 odcinku "M jak miłość" Dominik Walat, który doprowadzi do makabrycznego wypadku Zduńskich w Grabinie, pozostanie bezkarny! Zdradzamy, że rozpędzony wiejski chuligan przejdzie przed maską Pawła na swoim quadzie, przez co zmusi męża Pawła do gwałtownego hamowania, które zakończy się na boku!

I choć cała rodzina Zduńskich zostanie w tym wypadku mocno poturbowana, to na szczęście w przypadku Pawła, jak i Antoniego Lucjana (Mark Myronenko) skończy się głównie na strachu. Ale nie w sytuacji Franki, która trafi do szpitala w naprawdę poważnym stanie z pourazowym rozwarstwieniem aorty, przez co konieczna okaże się operacja. I mimo iż Zduńska przeżyje, to jej mąż tak tego nie zostawi! Tym bardziej, że w 1878 odcinku "M jak miłość" sprawca tego wszystkiego za nic nie odpowie!

Policja nie będzie w stanie udowodnić winy sprawcy wypadku Zduńskich w 1878 odcinku "M jak miłość"!

A wszystko przez to, że w 1878 odcinku "M jak miłość" policja nie będzie w stanie udowodnić winy Dominikowi Walatowi! Szczególnie, że już na samym początku śledztwo Natalki i Adama utrudni wpływowy ojciec chłopaka, który uniemożliwi im jego przesłuchanie, czym uratuje syna!

A to dlatego, że w 1878 odcinku "M jak miłość" wiejski chuligan niczym się nie zdradzi, przez co funkcjonariusze nie będą mogli udowodnić, że kłamie i tak naprawdę był na miejscu wypadku Zduńskich, do którego z resztą sam doprowadzi. Tyle tyko, że policja nie będzie mieć na to żadnych dowodów, o co zadba już wpływowy ojciec chłopaka!

Paweł pobije Dominika Walata w 1878 odcinku "M jak miłość"!

Ale oczywiście Paweł w 1878 odcinku "M jak miłość" tak tego nie zostawi i postanowi zemścić się na chłopaku, przez którego omal nie straci żony i tak bardzo wyczekiwanego synka! Szczególnie, że dość prędko nadarzy mu się ku temu okazja, gdy tuż po wyjściu ze szpitala i odzyskaniu pamięci, natknie się na wiejskiego chuligana przed sklepem w Grabinie i nie przejdzie obok niego obojętnie!

Zdradzamy, że w 1878 odcinku "M jak miłość" Zduński rzuci się na młodego Walata z pięściami, co niestety nie skończy się dobrze. Ale znów dla Pawła, gdyż za ten czyn to on wyląduje na komendzie, bo zarówno chłopak, jak i jego ojciec nie odpuszczą!