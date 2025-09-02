M jak miłość, odcinek 1876: Franka w poważnym stanie po makabrycznym wypadku w Grabinie! Paweł straci żonę? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" Zduńscy trafią do szpitala po wypadku, do którego dojdzie w ich drodze powrotnej z Grabiny do Warszawy! Zdradzamy, że samochód Pawła przewróci się na bok, gdy mąż Franki gwałtownie zahamuje, gdy tuż przed nim przejdzie rozpędzony na swoim quadzie wiejski chuligan Dominik. I choć synowi wpływowego Walata (Szymon Mysłakowski) nic się nie stanie, to jednak Zduńscy nie będą mieć tyle szczęścia!

A zwłaszcza Franka, która w 1876 odcinku "M jak miłość" wyląduje w szpitalu w naprawdę poważnym stanie, gdyż lekarze stwierdzą u niej pourazowe rozwarstwienie aorty! I wówczas, ku przerażeniu Pawła, konieczna okaże się operacja!

Franka będzie walczyć o życie w 1876 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w przypadku Zduńskiego w 1876 odcinku "M jak miłość" skończy się jedynie na rozciętym łuku brwiowym, który lekarze szybko opatrzą. Na szczęście, i jemu synkowi nic poważnego się nie stanie i być może nie będzie nawet wymagał hospitalizacji. Ale niestety w sytuacji Franki będzie zupełnie inaczej, gdyż w grę wejdzie walka o jej życie!

I to w 1876 odcinku "M jak miłość" kompletnie załamie Pawła, który z pewnością będzie obwiniał się o stan żony! I choć nie będzie to jego bezpośrednia wina tylko Walata, którym już zajmie się policja, gdyż Natalka (Dominika Suchecka) i Adam (Patryk Szwichtenberg) już zaczną śledztwo i postanowią przesłuchać Dominika, to jednak jego ojciec skutecznie im to utrudni. A biedna Franka będzie przez niego walczyć o życie!

Paweł przy wsparciu najbliższych będzie czuwał przy żonie w 1876 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1876 odcinku "M jak miłość" zmartwiony Paweł nie odstąpi żony na krok i będzie przy niej czuwał z niepokojem oczekując na rezultat operacji. I na szczęście, nie będzie w tym sam, gdyż będzie mógł liczyć na wsparcie Artura, który bezpośrednio zjawi się na miejscu, a także duchowe Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Barbary (Teresa Lpiowska), które pewnie w tym czasie przejmą opiekę nad Antonim Lucjanem.

I od razu wszystkich fanów uspokajamy, gdyż w 1876 odcinku "M jak miłość" chłopiec nie straci matki, gdyż Franka nie umrze! Zduńska przeżyje operację ku ogromnej uciesze swoich najbliższych, a w tym przede wszystkim Pawła, któremu w tym momencie spadnie kamień z serca, gdyż w przeciwnym razie z pewnością by sobie tego nie darował. I nie zrobi tego także w przypadku sprawcy ich wypadku, gdyż jak tylko spotka Dominika przed sklepem w Grabinie, to rzuci się na niego z pięściami za to, co im zrobi!