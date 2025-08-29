M jak miłość. Hania zachwyci się Adamem! Natalka da Karskiemu szansę, ale nie będzie już sama - ZDJĘCIA

W 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Natalka (Dominika Suchecka) postanowi zacząć nowy etap w życiu i na dobre zapomnieć o Bartku (Arkadiusz Smoleński). Tym bardziej, że po powrocie Doroty (Iwona Rejzner) już nie będzie miała na co u niego liczyć, dlatego przerzuci się jednak na Adama (Patryk Szwichtenberg). Karski znów wiele zyska nie tylko w jej oczach, ale i jej córki Hani (Wiktoria Basik)! I z tego względu Natalia w 1873 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu zdecyduje się dać mu szansę. Tyle tylko, że nieco się spóźni, gdyż w grze już nie będzie tylko ona! A zatem kto jeszcze? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Natalka zdecyduje się w końcu rozpocząć nowy etap w życiu i wreszcie wyleczyć się z nieodwzajemnionej miłości do Bartka. Tym bardziej, że po powrocie Doroty nie będzie miała już na co liczyć. A to dlatego, że Lisiecki faktycznie w pełni skupi się na żonie i ograniczy ich kontakty, do tego stopnia, że to nie do niego Mostowiakowa zwróci się o pomoc, gdy zepsuje jej się samochód!

A do Adama, którego wcześniej odrzuci właśnie na rzecz Bartka. I choć postanowi dać mu wreszcie szansę, to jednak nie będzie mieć pojęcia, że w międzyczasie Karski już zdąży sobie kogoś znaleźć. Szczególnie, że nic nie da po sobie poznać!

Adam mocno zaimponuje Hani w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zjawi się w leśniczówce, gdzie na sygnałach odwiezie Hanię do szkoły, czym aż ją oczaruje! Do tego stopnia, że i córka Natalki przerzuci się z Bartka na Adama i będzie chciała, aby teraz właśnie z nim związała się jego matka.

I w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Natalka zrobi ku temu pierwszy krok, gdy doceni Adama i szczerze mu podziękuje za kolejną pomoc.

- Jeszcze raz dziękuję za pomoc… - przyzna Natalka.

- Nie ma sprawy - odpowie Adam.

- Jest. I jestem ci naprawdę wdzięczna, bo zawsze i w każdej sprawie mogę na ciebie liczyć… - doda Mostowiakowa, na co Karski zacznie ją podpuszczać - Taki już jestem… Miły, uczynny, szlachetny… Po prostu ideał!

Natalka odkryje, że ma konkurentkę i w walce o serce Karskiego w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Ale w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mostowiakowa połknie haczyk Karskiego i na tym nie poprzestanie, gdyż szybko zdecyduje się także zrobić kolejny krok. Zdradzamy, że wieczorem Natalka postanowi odwiedzić swojego szefa, ale mocno się zdziwi, gdy odkryje, że wcale nie jest sam tylko z Paulą (Marcelina Kieres)!

I wówczas w 1873 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dla Natalki stanie się jasne, że i tu będzie mieć konkurencje, gdyż po odrzuceniu przez nią, Adam wcale nie będzie na nią cierpliwie czekał i już zdąży sobie kogoś znaleźć. Czy w tej sytuacji Mostowiakowa postanowi brnąć w to dalej? A może jednak odpuści, gdyż będzie świadoma tego, iż może się to skończyć kolejnym rozczarowaniem jak w przypadku Lisieckiego? Przekonamy się już niebawem!

