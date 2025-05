M jak miłość. Paweł w szpitalu po bójce w nowym sezonie! To się wydarzy w kolejnych odcinkach - ZDJĘCIA

Tak kręcą nowy sezon "M jak miłość". Przecieki z planu!

Na planie "M jak miłość" trwają wciąż zdjęcia do nowego sezonu, nagrywane są kolejne odcinki, które w telewizji zostaną wyemitowane dopiero jesienią 2025 r. po długiej przerwie wakacyjnej. Ale dzięki relacjom zza kulis "M jak miłość", które na Instagramie udostępniają aktorzy wiemy już, co się wydarzy i możemy też przewidywać, że scenarzyści serialu zadbają o to, by emocje sięgnęły zenitu.

Dopiero co Rafał Mroczek na Instagramie pokazał wypadek Pawła w Grabinie, który rozegra się w 26 sezonie "M jak miłość" po wakacjach, a już na światło dzienne wychodzą następne szczegóły tragicznego w skutkach pobytu Zduńskiego z Franką i synem Antosiem w rodzinnej wsi Mostowiaków.

Co się stanie z Pawłem Zduńskim w nowym sezonie "M jak miłość"?

Na Instastory u Mroczka ukazał się krótki filmik z bójki Pawła z tajemniczym bohaterem "M jak miłość" przed sklepem w Grabinie. Bez większego trudu udało się nam ustalić, z kim pobije się Paweł i w jakim stanie po tym starciu trafi do szpitala! "Nie, nie to nie po weselu" - zażartował Mroczek, gdy pokazał obrażenia ekranowego bohatera.

Chłopak, z którym Paweł zmierzy się w Grabinie w nowym sezonie "M jak miłość", to dobrze znany we wsi syn miejscowego bogacza, Dominik Walat (Bartosz Surówka). On chciał niedawno przejechać quadem Basię Rogowska (Karina Woźniak), on napadł na Kacpra (Bartosz Ziewiec), którego w ostatniej chwili ocalił Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski).

Bójka Pawła z groźnym kierowcą quada w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach oznacza ciąg dalszy walki o bezpieczeństwo mieszkańców Grabiny. Ale może się zdarzyć tak, że to żądny zemsty Dominik Walat będzie stał za wypadkiem Pawła i Franki na wiejskiej drodze.